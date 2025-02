Por que os fãs acham que Sue Storm está grávida no Quarteto Fantástico: Primeiros passos teaser

O teaser lançado recentemente para o próximo Os Quartos Fantásticos: Primeiros passos Ele tem fãs cheios de emoção para pegar a primeira família da Marvel em telas grandes. Enquanto o teaser consegue estabelecer a configuração do filme sem dar muitos detalhes da trama de maneira eficaz, algumas sequências no vídeo com Sue Storm of Vanessa Kirby’s Eles despertaram o interesse dos espectadores, e muitos especulam que O personagem está grávida.

Então, é isso que você precisa saber se a teoria em relação à gravidez da mulher invisível tem uma onça de credibilidade.

Você está grávida de Sue Storm de Vanessa Kirby no Quarteto Fantástico: os primeiros passos?

No momento da redação deste artigo, a Marvel Studios ainda não confirmou oficialmente se Sue Storm está grávida no Quarteto Fantástico: os primeiros passos.

O boato ocorre depois que muitos espectadores com olhos de águia apontaram certas peculiaridades no Teaser oficial do Fantastic Four. Uma cena no vídeo mostra Johnny Storm de Joseph Quinn ao céu a partir de uma varanda depois de ativar sua forma ardente. No entanto, no fundo, Reed Richards de Pedro Pascal é visto escoltando Sue Storm dentro do prédio enquanto se agarra ao estômago como se estivesse grávida.

Confira o Quarteto Fantástico: Teaser de etapas da família abaixo:

Além disso, na marca de 45 segundos, uma Reed preocupada tenta confortar Sue, que parece enfrentar alguns problemas no controle de seus poderes. No entanto, a terrível experiência parece que a mulher invisível está dando à luz, alimentando mais rumores de que ela poderia estar grávida no filme.

Enquanto isso, Vanessa Kirby se esquivou da pergunta sobre seu abraço de maternidade no Quarteto Fantástico: os primeiros passos. Durante uma aparição recente em Bom dia AméricaA atriz declarou: “Você terá que esperar e ver”. No entanto, o argumento mais definitivo para apoiar essa teoria é o papel que Franklin Richards, filho de Reed Richards e Sue Storm, desempenha no evento Secret Wars nos quadrinhos.

A propósito, ou como planejado pela Marvel, a saga MCU Multiverse também terá concluída com os Vingadores: Secret Wars of 2027. Como tal, seria o momento perfeito para apresentar e construir o personagem de Franklin no Quarteto Fantástico: os primeiros passos antes de dar O centro do estágio da sequência de Vingadores mencionados acima.

Apesar de todas as especulações, não há como validar que Sue Storm estará grávida no próximo filme do MCU até chegar aos cinemas em 25 de julho de 2025.