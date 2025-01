Por que os fãs acham que The Bold and the Beautiful está saindo do ar ou fazendo uma pausa

The Bold and the Beautiful está saindo do ar ou fazendo uma pausa? A pergunta vem surgindo em todas as redes sociais desde a renovação da novela. The Bold and the Beautiful vai ao ar na CBS desde 1987 e se tornou um dos favoritos dos fãs de novelas.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a renovação de The Bold and the Beautiful e se a novela entrará em um hiato ou sairá do ar em 2025.

Poderia The Bold and the Beautiful fazer uma pausa ou sair do ar devido aos incêndios em Los Angeles?

Não, The Bold and the Beautiful não fará uma pausa ou sairá do ar devido aos incêndios em Los Angeles.

Recentemente, os fãs da novela de sucesso ficaram desanimados depois que um boato sobre a descontinuação do programa começou a circular online. Recentemente, rumores sugeriram que a crise dos incêndios florestais em Los Angeles poderia fazer com que o programa parasse temporariamente ou enfrentasse atrasos.

Junto com isso, outro boato se espalhou online de que The Bold and the Beautiful pode enfrentar problemas de agendamento, já que a CBS anunciou recentemente uma nova novela diária chamada Beyond the Gates.

Além disso, embora a CBS promova Beyond the Gates, eles também renovaram The Bold and the Beautiful para a temporada 2024-2025. Embora muitos fãs sintam que The Bold and the Beautiful pode sair dos trilhos após a chegada de Beyond the Gates, a CBS tentou tranquilizá-los.

A CBS afirmou que The Bold and the Beautiful continuará sendo uma parte importante de sua programação e não será afetada pela nova novela. Os criadores do programa de sucesso também afirmaram que não há planos de interromper The Bold and the Beautiful ou retirá-lo do ar tão cedo, por se tratar de um dos projetos de maior sucesso da emissora.