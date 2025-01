Por que os fãs acham que Will Smith interpretará Neo na reinicialização de Matrix

Matrix é uma das franquias de sucesso e os fãs aguardam ansiosamente por seu quinto episódio. A franquia acompanha a queda da humanidade com o crescimento excessivo da tecnologia. Recentemente, houve rumores de que uma entrada emocionante na reinicialização do filme seria ninguém menos que o ator indicado ao Oscar. Smith. Então, Smith fará parte da reinicialização do Matrix?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a possível entrada do ator na franquia de ficção científica.

Will Smith poderia interpretar Neo em Matrix Reboot?

Por enquanto, não está confirmado se Will Smith interpretará Neo em The Matrix Reboot ou não.

Na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, o ator de Aladdin lançou um vídeo interessante em seu Instagram. O vídeo mostrava um texto na parede mostrando como foi oferecido Matrix a Smith em 1997. Foi oferecido a ele o papel de Neo, mas as coisas não deram certo. Smith acabou escolhendo o filme Wild Wild West acreditando que era uma escolha melhor. Além disso, o vídeo acrescenta o que teria acontecido se Smith tivesse aceitado o papel de Neo. O texto também dizia: “Acorde, Will… A Matrix está com você”.

Esta postagem acabou varrendo as redes sociais, com muitos especulando que era uma provocação sobre a entrada de Smith em Matrix Reboot. Um fã na seção de comentários pediu a Smith que não brincasse com ele e perguntou se isso era uma dica sobre sua entrada. Outro fã expressou entusiasmo com a colaboração de Smith e Keanu Reeves no filme.

A conta X de Minha hora de brilhar Olá republicou o vídeo de Smith no Instagram. Ele comentou dizendo: “Parece que é para um comercial do Super Bowl”.

Apesar das especulações, a entrada de Will Smith na franquia Matrix ainda não foi confirmada. Para quem não sabe, o ator falou sobre o motivo de sua rejeição de Matrix em 1997 em seu 2019. YouTube vídeo. Ele disse que Lilly e Lana eram gênios, “mas há uma linha tênue entre a genialidade e o que experimentei na reunião”. Smith não ficou impressionado na reunião, mas sentiu que Matrix não teria sido um grande sucesso se ele tivesse interpretado Neo.