Por que os fãs do General Hospital estão chateados com Lulu Spencer

hospital geral finalmente trouxe Lulu Spencer de volta, e os fãs não estão felizes com o desenvolvimento de sua história. Lulu estava em coma há quatro anos antes de acordar recentemente, anunciando uma nova série de momentos dramáticos. Após seu retorno, o comportamento e a atitude de Lulu levaram os fãs a se manifestarem, com muitos exigindo o retorno de Sam McCall.

Aqui está tudo o que sabemos sobre por que os fãs querem que Sam McCall retorne em vez de Lulu Spencer.

Veja por que os fãs do General Hospital querem que Sam retorne em vez de Lulu

Fãs da popular novela Hospital Geral manifestaram seu descontentamento com a atual trama e atitude de Lulú.

Nos episódios recentes, Lulu Spencer saiu do coma. A página oficial do programa no Facebook compartilhou um clipe com Lulu, fazendo com que os fãs inundassem a seção de comentários com suas opiniões. Muitos telespectadores acharam que a história de Lulu havia se tornado chata.

Um fã expressou sua decepção, dizendo que não conseguia acreditar que Sam foi substituído por Lulu e a achou irritante. Outros criticaram a atitude de Lulú, descrevendo-a como egocêntrica e ingrata. Alguns notaram que sua busca incansável para encontrar Charlotte havia se tornado uma história chata.

Outro telespectador notou que Lulu parecia ter acordado com uma atitude ruim, afirmando que parecia ingrata. Os fãs ficaram frustrados porque Sam salvou a vida de Lulu, mas Lulu parecia mais focada em perseguir Charlotte enquanto seu filho Rocco estava ao lado de sua cama há quatro anos. Eles também sugeriram que ele procurasse aconselhamento para resolver seus problemas.

Muitos outros comentários ecoaram sentimentos semelhantes. Os fãs parecem desapontados com a forma como os escritores desenvolveram a personagem de Lulu. Independentemente das consequências, Lulu parece determinada a recuperar a filha de Valentin Cassadine.

Enquanto isso, a própria Charlotte está dividida entre Valentin e seus pais, adicionando mais tensão à história. A dinâmica de mudança entre esses personagens sugere momentos mais intensos e dramáticos nos próximos episódios.