Por que os fãs do Hospital Geral pensam que Cyrus vai matar Elizabeth: Spoilers explicou

Cyrus matará Elizabeth em Hospital Geral? Essa pergunta causou intensa especulação entre os fãs após a última promoção semanal causou uma virada chocante. À medida que o Valentine Special se desenvolve, alguns personagens gostam de momentos em movimento, enquanto outros enfrentam perigo iminente. O cruel Cyrus Renault persegue as sombras, deixando os espectadores se perguntando se Elizabeth se tornará sua próxima vítima. Aqui está o último Spoilers do Hospital Geral Para explicar as próximas curvas da série.

Cyrus matará Elizabeth no Hospital Geral agora?

Os fãs acreditam que Cyrus poderia matar Elizabeth no Hospital Geral, dada sua crescente ameaça em Port Charles.

A nova promoção especial da série pelo Valentine apresenta Portis e Curtis comemorando seu aniversário. Enquanto isso, Trina e Kai vão para o primeiro encontro. No entanto, as coisas dão uma guinada assustadora com a chegada de Cyrus Renault. Elizabeth fornece evidências para Anna, revelando que ela pode mostrar que Cyrus é responsável pelos assassinatos de cinco pessoas e que ela pode remover mais vidas, a menos que alguém o impeça. Ela conseguiu reunir todas essas informações com a ajuda de Lucky.

Além disso, Cyrus está aparentemente se preparando para seu próximo assassinato enquanto enche a seringa com o Digitalis. Caso contrário, Josslyn entra no esconderijo secreto de Cyrus, apenas para ser pego pelo criminoso implacável. O medo a agarra enquanto Cyrus assume o controle, embora suas intenções finais ainda sejam claras. Mais tarde, Cyrus vai para a casa de Elizabeth enquanto assar, aparentemente inconsciente de perigo iminente. Esperando por outra pessoa, ela feliz abre a porta apenas para congelada de terror quando vê Cyrus Renault em sua porta. Sua expressão muda calorosamente para o medo quando ele percebe a ameaça que tem diante dela. No final da promoção, são ouvidos tiros, deixando o destino da jovem ambígua.

Os fãs começaram a especular que Cyrus poderia matar Elizabeth por espionar ele. Por outro lado, a vida de Josslyn também está em perigo com o assassino pegando -a em seu departamento. No entanto, os fãs devem esperar que os próximos episódios obtenham respostas para essas perguntas. O Hospital Geral é transmitido pela ABC.