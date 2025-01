Por que os fãs estão frustrados com Kristin em Days of Our Lives?

As últimas ações da personagem de Stacy Haiduk, Kristin DiMera, em dias de nossas vidas provocaram reações intensas dos fãs. Em uma prévia da próxima semana, os espectadores estão se preparando para mais esquemas manipulativos. Conhecida por causar o caos em Salem, a influência tóxica de Kristin sobre sua filha Rachel e o conflito contínuo com Brady Black continuam a dominar a história.

Veja como os fãs reagem aos planos de Kristin, sua influência sobre Rachel e o caos que ela está causando em Salem.

O que Kristin fez em Days of Our Lives?

Kristin DiMera, interpretada por Stacy Haiduk, continua sendo uma personagem polarizadora em Days of Our Lives. Conhecida por seus esquemas manipuladores, a influência de Kristin sobre sua filha Rachel e seu relacionamento conturbado com Brady continuam sendo pontos focais da história. Como a prévia da próxima semana mostra mais de suas ações perturbadoras, os fãs recorreram às redes sociais para expressar sua frustração.

O drama se intensificou depois que Days of Our Lives se tornou oficial. página do facebook postou a próxima prévia. Os fãs expressaram sua exasperação, com um espectador comentando: “Kristen está me dando nos nervos”. Outro fã criticou a paternidade de Kristin, afirmando: “O comportamento dela é atroz e agora Rachel está simplesmente imitando o mau comportamento de sua mãe. O menino é um pirralho!

Da mesma forma, outro espectador destacou a hipocrisia de Kristin, dizendo: “Como Kristin vai culpar Brady pela fuga de sua filha, quando ela estava sob seus cuidados…? “Ela deu àquela menina uma falsa esperança de que ela e Brady voltariam a ficar juntos.”

Esta crescente insatisfação reflete a divisão entre os telespectadores. Muitos concordam que as ações de Kristin não apenas atrapalham a vida de outros personagens, mas também dão um mau exemplo para Rachel, que reflete algumas das tendências manipuladoras de sua mãe.

Com as tensões aumentando, os fãs antecipam ansiosamente as consequências dos planos de Kristin. Resta saber se ele será responsabilizado ou escapará da justiça mais uma vez.