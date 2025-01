Por que os fãs estão irritados com a representação do TOC de Connor em Young & Restless?

Fãs de Os jovens e os inquietos Tenho opiniões fortes sobre como o TOC de Connor Newman é retratado na novela da CBS. Agora, muitos recorreram às redes sociais para criticar esse aspecto de seu programa favorito.

Por que os fãs estão criticando a representação do TOC por Connor em The Young and the Restless?

Alguns fãs estão irritados com a forma como o comportamento obsessivo-compulsivo de Connor é retratado em The Young and the Restless. O episódio do programa de 14 de janeiro de 2025 enfoca os problemas pessoais e profissionais de vários personagens do programa. Quando o foco está em Connor, sua luta contra a desordem ganha destaque.

No entanto, depois que o episódio foi ao ar, muitos fãs expressaram frustração em várias plataformas de mídia social com a descrição da condição no programa. Um usuário X (anteriormente Twitter) com o identificador @KataraStormwildEle chamou a história de “chata”. O fã escreveu: “Sou o único que acha essa história de TOC de Connor chata? Chega, é muito chato. Se vocês querem chadam juntos, então façam; Chega daqueles interruptores de luz, suéteres e botões chatos!

Na seção de comentários de @KataraStormwild, outro usuário, @EgheUconcordou com os sentimentos do primeiro e postou: “A história do TOC de Connor é como bater em um cavalo morto. É cansativo e chato.”

As lutas de Connor com a doença fazem parte da narrativa de The Young and the Restless há algum tempo e sempre parecem ter dividido os fãs. Em maio de 2024, @niki_smith1 postado no X: “Isso me faz perceber por que a história atual do TOC realmente não funciona para mim. Mesmo que o verdadeiro conflito seja com os adultos, Connor deveria lidar com isso em casa e não relegado a ligações esporádicas do Zoom.”

Pelo contrário, alguns fãs elogiaram a história. @ReyMinos777 postado em março de 2024, “O TOC de Connor ‘estourou’ hoje. Difícil de ver, mas é uma descrição objetiva.”

Notavelmente, o termo “chadam” refere-se ao relacionamento entre Adam Newman e Chelsea Lawson Newman, pais de Connor. Eles não são mais casados, mas vários fãs aparentemente acreditam que o enredo do TOC foi introduzido para eventualmente unir Adam e Chelsea.