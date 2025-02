Por que os fãs estão zangados com a contagem de episódios da terceira temporada da temporada de jogos de lula?

O mais curto episódio Contagem do golpe Netflix série Jogo de Calamário 3ª temporada Aparentemente, ele decepcionou os fãs. A segunda parte, que estreou em dezembro de 2024, apresentou um total de sete episódios. No entanto, os últimos rumores indicam que a próxima temporada será um episódio mais curto, deixando os fãs querendo mais.

Aqui estão os detalhes exatos sobre os episódios da terceira temporada dos jogos de lula.

A terceira temporada do jogo da lula é apenas 6 episódios?

Um fórum online, DentroEle revela que a terceira temporada do jogo da lula terá seis episódios. No entanto, não há nenhuma confirmação oficial sobre esse boato em andamento.

O fórum supostamente anunciou que a próxima parcela consistirá em seis episódios, deixando a Internet dividida. Esta notícia recebeu muita atenção quando os fãs se voltaram para as redes sociais para compartilhar sua decepção. Muitos acreditam que, desde a terceira temporada, é a última parcela, ela deve ter uma contagem de episódios mais alta.

Outros também expressaram sua curiosidade sobre como menos episódios concluirão a história de cada personagem e quem acabará por emergir como vencedor do jogo perigoso. Embora a publicação do Instituto tenha sido viral, causando discussões generalizadas, nem a Netflix nem o Criador Hwang Dong-hyuk comentaram sobre o assunto. A terceira temporada do jogo da lula está programada para o seu lançamento em 27 de junho de 2025.

O final da segunda temporada recebeu reações mistas. No entanto, a série ainda conseguiu ser um grande sucesso, com 126,2 milhões de visitas dentro de 11 dias após sua estréia (através de Variedade). Originalmente, a série pretendia ter uma única temporada, mas Dong-hyuk mudou de idéia. Em uma entrevista com CinesableEle revelou que, ao escrever, sentiu que a história de Gi-Hun seria muito longa para uma temporada. Portanto, ele decidiu dividi -lo em duas partes. Infsitando o momento climático da segunda temporada, ele disse:

“Eu pensei que seria o momento certo para descansar e continuar no final da temporada, porque depois que Gi-Hun experimenta esse evento, dependendo do fracasso, bem como naquele imenso sentido de culpa, você irá para obter outro arco de GI -Hun personagem.