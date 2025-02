Por que os fãs pensam

Daniel Kyr Darren Ritter Deixando os rumores apreenderam a Internet depois de perder Temporada de Chicago Fire 13 Episódio 13. Os fãs da série da NBC se perguntaram rapidamente se essa ausência sugeriu uma possível saída. Com as mudanças contínuas do elenco e as mudanças na história, a especulação cresceu rapidamente. Mas Kyri está saindo do show?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o futuro de Darren Ritter no programa.

Darren Ritter, de Daniel Kyri, deixando o fogo de Chicago?

Não, Darren Ritter, de Daniel Kyri, não sai de Chicago.

A ausência de Darren Ritter no episódio 13 de Chicago Fire levou a algumas especulações entre os fãs, especialmente porque outros membros do elenco também perderam episódios nesta temporada. No entanto, trata -se mais de equilibrar o grande elenco como um todo, em vez de insinuar saídas permanentes. Os fãs podem esperar que ele volte em breve, possivelmente no próximo episódio.

Onde estava Darren Ritter na temporada 13 da temporada de Chicago Fire 13?

O último episódio, intitulado “Born of Fire”, não deixou os fãs pendurados muito antes de responder onde Darren Ritter está em Chicago Fire.

Em uma breve troca, Lyla “Lizzie” Novak derramou o feijão para o Mikami Violet. Novak mencionou casualmente que Ritter estava ligando repetidamente desde suas férias na montanha. Violet confirmou isso, acrescentando um tom alegre à explicação. “Sim, ele fez”, disse ele, garantindo a todos que a ausência de Ritter não era motivo de preocupação.

Essa explicação simples, mas eficaz, garantiu aos fãs que Ritter não está deixando o programa permanentemente. Em vez disso, ele está fazendo uma pausa muito necessária. Dados seus recentes desafios, como o deslocamento do caminhão 81, passam por um intervalo e sofrem uma lesão grave, umas férias curtas parecem bem vencidas. Em uma entrevista de 2024 com Nós semanalmenteDaniel Kyri refletiu na viagem de seu personagem, dizendo: “Você vê as maneiras pelas quais as pessoas realmente se preocupam com ele e as maneiras de ver um de seu povo recebe um golpe os afeta”.