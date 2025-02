Por que os fãs pensam que a Netflix já está renovada um pedaço de uma peça.

Uma peça para a terceira temporada foi renovada na Netflix? Os fãs de todo o mundo são entregues às discussões e fazem a pergunta acima mencionada após uma nova lista. A segunda temporada desta popular série de televisão de ação ao vivo ainda não caiu na plataforma de transmissão. Portanto, se a Netflix trará a terceira temporada do programa ou não for uma grande curiosidade para os fãs.

Tudo está aqui para saber se a terceira temporada de uma peça já foi iluminada ou não.

A Netflix já renovou uma parte da terceira temporada?

A Netflix não lançou a confirmação sobre a renovação de uma peça ao vivo para a terceira temporada de escrever.

O boato de que uma peça foi renovada para a terceira temporada assumiu as redes sociais após uma lista do Site oficial O Writers Guild of America West mostrou uma atualização sobre o showrunner e o produtor executivo do programa. A lista teve o título da terceira temporada por uma peça com Matt Owens nomeado como o showrunner e Joseph E Tracz como produtor executivo.

A lista também foi compartilhada em X (anteriormente Twitter) Por Pewpiece, que é popular entre os fãs por fornecer spoilers dos capítulos em andamento do mangá. Ele compartilhou que a série parece ter sido renovada. Pewpiece escreveu: “A terceira temporada ainda não foi anunciada oficialmente pela Netflix. No entanto, uma lista no Conselho de Escritores da América confirma que o trabalho nele começou”.

Embora a Netflix ainda não tenha fornecido detalhes sobre isso. Além disso, as filmagens da segunda temporada de uma peça já concluíram. Foi anunciado por Netflix em xAtravés de uma foto de todos os membros do elenco no set. O criador do mangá de uma peça, Eichiro Oda, também participou ativamente da adaptação da ação ao vivo desde a primeira temporada.

A série de televisão apresenta uma infinidade de estrelas, como Inaki Godoy, Mackenyu Maeda, Emily Rudd, Taz Skylar e Jacob Gibson.