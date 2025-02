Por que os fãs pensam que a segunda temporada de Death Note está acontecendo

Os fãs se perguntam se haverá um Death Note Temporada 2 À medida que os sussurros de uma nova parcela em potencial começaram a circular, revivendo a esperança entre a base de fãs. Mas há alguma verdade nesses rumores?

Aqui estão todos os detalhes.

Uma temporada 2 da Death Note agora é agora?

Não, não há confirmação oficial sobre se a segunda temporada da Death Note está acontecendo agora.

O mangá icônico deixou uma marca indelével na cultura pop desde sua estréia em 2003. Escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata, a série ganhou o público com sua emocionante história de moralidade, poder e suspense. Enquanto o mangá original foi concluído em 2006 e a adaptação do anime terminou em 2007, os fãs nunca pararam de esperar por mais.

Adicione combustível ao fogo, Takeshi Obata compartilhou uma nova ilustração em massa no dia dos namorados em seu oficial desconhecido (Anteriormente, Twitter) Conta. A obra de arte foi criada para comemorar o 40º aniversário da Obata, ganhando um prêmio semifinalista no Osamu Tezuka Manga Awards. No entanto, os fãs o interpretaram rapidamente como uma pista de que a Death Note poderia estar retornando. Um usuário com entusiasmo comentou“Eu amo Obata-sensei. Eu aguardo suas atualizações.

A missa de missa, muitas vezes conhecida como “massa em massa”, tornou -se um dos personagens mais favoráveis ​​dos fãs da série. Introduzido como um caráter bolha, mas trágico, a vida da massa toma uma curva escura quando ele se torna “o segundo Kira”.

Os fãs agora especulam que um possível renascimento poderia se concentrar nisso. Além disso, foi realizado um evento de compra para fãs de anime no Japão (por meio Canil). Embora a história original tenha sido concluído com a morte de seus personagens principais, a popularidade duradoura de Mass sugere que ela poderia ser a ponte para um novo capítulo.

Por enquanto, a possibilidade da segunda temporada da Death Note permanece especulativa. No entanto, desenvolvimentos recentes, juntamente com a atratividade atemporal da franquia, a sugestão de que a história da nota da morte poderia estar longe de terminar.