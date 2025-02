Por que os fãs pensam que Josslyn vai morrer no Hospital Geral: Spoilers explicou

Quer saber que sim Josslyn Jacksretratado por Eden McCoy, morrer em Hospital Geral? Temos todos os spoilers aqui. Com o aparecimento de Cyrus Renault, os ventiladores de novela de longo prazo da ABC estão preocupados com a segurança de Josslyn, e muitos acreditam que poderia ser o próximo no bloco de corte.

Aqui estão os últimos spoilers do Hospital Geral em relação ao destino de Josslyn.

Josslyn poderia morrer no Hospital Geral?

Não está claro se Josslyn morrerá nas mãos de Cyrus Renault no Hospital Geral.

A vida de Josslyn se tornou o contrário após a morte de seu amante, Dex Heller. Dex estava investigando a morte de Sam McCall, mas acabou sendo esfaqueado depois de tentar parar uma briga entre jogadores de futebol bêbado. Ele morreu no hospital devido a um ataque cardíaco, e Josslyn se perdeu em suas memórias. Ela decide buscar justiça pela morte prematura de seu amante, e parece que sua busca por respostas agora a colocará em perigo.

A recente promoção divulgada pelos fabricantes mostrou a série de eventos que ocorrem no Dia dos Namorados. Embora tenha sido um momento feliz para Portis-Curtis, Trina-Kai, algumas vidas estarão em perigo graças à presença do vilão do perigoso Cyrus Renault. Josslyn está espionando Cyrus, que é suspeito de estar por trás da morte de Sam e Dex. Ela entra no esconderijo secreto do assassino, mas Cyrus a pega, deixando -a pálida.

Como resultado, os fãs começaram a acreditar que Cyrus matará Josslyn por espionar ele. Na promoção, ele foi visto enchendo uma seringa com o Digitalis, que ele também poderia ter usado para matar Sam. No entanto, não é apenas Josslyn cuja vida está em perigo devido a Cyrus. A promoção também mostra Elizabeth, que quer mostrar que Cyrus é culpado, em perigo com o último pouso à sua porta. No final, é ouvido um tiro, que pode ir para Josslyn ou Elizabeth.

No entanto, os próximos episódios esclarecerão se Cyrus matará Josslyn ou Elizabeth carregando sua onda de assassinatos.