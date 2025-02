Por que os fãs pensam que Joy Behar está deixando seus olhos

Ausência de alegria Behar de A vista Ele deixou os fãs se perguntando se é uma pausa temporária ou um sinal de algo maior. Os espectadores notaram que Behar está faltando no programa ao longo de uma semana, o que causou especulações sobre o paradeiro. Com a ex -Coanfrerion Estrella Jones intervindo e Whoopi Goldberg retomando seu papel moderador na sexta -feira, perguntas sobre quando Behar retornará.

Vamos dar uma olhada de perto por que Behar está ausente, o que suas coanfitações disseram sobre isso e quando se espera que volte para a exibição.

Onde estava Joy Behar na semana passada e deixou seus olhos?

Joy Behar está ausente da vista durante a semana passada, deixando os fãs se perguntando sobre o paradeiro deles. Na quinta -feira, 6 de fevereiro, Whoopi Goldberg abordou sua ausência, declarando: “A alegria não está aqui. Desejamos -lhe uma feliz noite de abertura. É hoje à noite ”(via Parada). Behar esteve presente no episódio na segunda -feira, em 3 de fevereiro, mas desapareceu às terças e quartas -feiras, quando o ex -Coanfrerion Jones foi concluído para ela.

A ausência de Behar se deve à sua participação em seu trabalho fora da Broadway, meu primeiro ex-marido, que estreou na semana passada no Mac-Haydn Theatre em Nova York. Ela escreveu a produção e também atua nela, junto com Tovah Feldshuh, Susie Essman e Adrienne C. Moore.

O programa apresenta um elenco rotativo. Susan Lucci, Tonya Pinkins, Judy Gold e Cathy Moriarty se juntarão a 26 de fevereiro. Além disso, um terceiro alinhamento, em 26 de março, incluirá Veanne Cox, Jackie Hoffman, Gina Gershon e Andrea Navedo.

Na opinião, Goldberg esclareceu que a ausência de Behar foi planejada, mas não especificou quando ele retornaria. Durante o episódio de sexta -feira, Goldberg assumiu a sede moderadora de Behar e, brincando, disse à platéia: “É sexta -feira e sim, estou aqui”, garantindo a eles que eles não “ajustam” suas televisões.

Behar perseguiu ativamente o teatro ao vivo ao longo de sua carreira, agindo na cadeia alimentar e os monólogos da vagina. Ela também escreveu e apareceu em seu show solo, eu, minha boca e eu.

A ABC não anunciou oficialmente a data de retorno de Behar, mas os relatórios indicam que ele retornará à exibição para terça -feira, 11 de fevereiro.