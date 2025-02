Por que os fãs pensam que o documentário do que aconteceu com Paul é real é real

Um trailer para um Netflix Documar chamou o que aconteceu com Paul Ele chamou a atenção generalizada dos fãs. Isso levou muitos a procurá -lo na gigante da transmissão. No entanto, parece ser uma história fabricada do criador de Tiktok Mr. Movie. Aproveitando sua arte narrativa de suspense, o criador traiu as pessoas para acreditar que o documentário era real.

Aqui estão todos os detalhes.

É o documentário da Netflix de Paul Real ou False?

O que aconteceu com o documentário da Netflix é falso.

O Sr. Movie publicou o trailer de documentário aparentemente realista para o que aconteceu com Paul em janeiro Tiktok. O Criador também conectou a hashtag da Netflix. Isso fez muitos acreditarem que foi uma criação da gigante da transmissão, o que levou a atenção em massa e pesquisas na plataforma. O vídeo começou com uma introdução atraente, dizendo ao público: “Há um documentário de pessoas desaparecidas na Netflix com um dos e -mails de voz mais assustadores que eu já ouvi. É chamado de que aconteceu com Paul? “

O trailer viral também revela que a história remonta a 4 de julho de 2021, quando uma pessoa chamada Paul Gambone desapareceu. Antes de desaparecer, ele contou a sua esposa sobre sair para verificar a comida na grelha. Quando sua esposa vai vê -lo depois de 20 minutos, ele não está em lugar algum. Ela descobre que a comida está queimando na grelha sem deixar vestígios do marido.

O narrador do trailer acrescenta: “Paul foi visto pela última vez em sua casa em Ardore, que fica perto da Filadélfia, que na verdade é uma cidade na Pennslyvania”.

Uma gravação assustadora de Paul foi encontrada no celular de sua esposa, que começa com Paul, apresentando -se como Mario. A história toma uma guinada inesperada, na qual Paulo diz que não está trabalhando no carnaval. Alguém o sequestrou e o está forçando a fazer as coisas. Mais tarde, ele disse ajuda. Esta história obteve grande popularidade em Tiktok, cativante para ver o documentário completo. No entanto, como foi inventado, não está disponível na Netflix.