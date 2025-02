Por que os fãs pensam que o TJ do Tajh Bellow deixa o Hospital Geral

Tajh Bellow’s ausência de Hospital Geral Ele deixou os espectadores se perguntando se seu personagem Tj folhas O show. Introduzido em 2012, ele é um personagem recorrente e o filho de Shawn Butler e seu ex -membro, Jordan Ashford. Ultimamente, os rumores da partida de Bellow foram causados ​​pela recente ausência do enredo principal do GH e sua última atividade enigmática das redes sociais.

Então, existe alguma verdade nesses rumores em andamento? Aqui estão todos os detalhes.

O TJ de Tajh Bellow sai do Hospital Geral?

Até agora, nenhum relatório confirmou a saída de TJ Ashford do Hospital Geral.

Os rumores sobre a partida de Tajh Bellow começaram quando os fãs perceberam que ultimamente não foi incluído em nenhum enredo importante no GH. Isso levou muitos a acreditar na possibilidade de seu personagem ter sido completamente cancelado. A especulação em andamento solidificou mais quando Bellow levou seu Instagram Compartilhar uma publicação enigmática sobre sua viagem no programa de longo prazo.

O ator compartilhou uma série de imagens, que ele considerou que seu personagem, TJ, estava entre os 10 melhores artistas masculinos e estrelas de Breakout nas novelas em 2024. Ele refletiu ainda mais sobre sua experiência no programa do ano anterior. O jovem bespiano até agradeceu à mídia digital por sua menção de honra a seu personagem.

Bellow escreveu: “Em que ano tivemos! @GeneralHospitalABC. Tocar o Dr. TJ Ashford tem sido uma experiência inovadora para minha carreira. Derramar TJ enquanto derramou em mim tem sido esclarecedor de várias maneiras.

Aqui está a publicação compartilhada por Tajh Bellow:

Além disso, Bellow escreveu: “Lingar uma perda tão grande levou tudo em mim e sou abençoado por meu trabalho ressoar com todos vocês”. Embora ele estivesse ciente de que os fãs estavam curiosos para saber qual era o seguinte para TJ, ele decidiu não doar os detalhes. Em vez disso, Bellow levou um momento para expressar sua gratidão pela viagem de seu programa. Ele também ficou empolgado com os próximos prêmios Emmy.

Essa publicação enigmática levou muitos a acreditar que o Tajh Bellow TJ poderia estar oficialmente oferecendo GH. No entanto, seus rumores de partida continuam sendo uma mera especulação ao escrever. Isso ocorre porque nem a ABC nem o Bellow deram qualquer declaração confirmada sobre isso.