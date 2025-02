Por que os fãs pensam que o trailer da mamãe 4 com Brendan Fraser é real

Um trailer lançado recentemente para o The Mummy 4 (2025), estrelado por Brendan Fraser, causou um entusiasmo considerável entre o público. A narrativa se desenvolve no Egito, onde um arqueólogo desperta inadvertidamente uma múmia que desencadeia o caos em sua busca pela reencarnação de seu amado. No entanto, alguns fãs expressaram preocupações com a legitimidade do trailer, especulando se é um lançamento oficial ou um esforço criado pelos fãs.

Aqui estão todos os detalhes sobre o trailer do The Mummy 4.

Brendan Fraser é a múmia 4 real ou falsa?

Não, o último trailer de Brendan Fraser‘O filme S Mummy 4 não é real: é uma criação feita pelos fãs.

Na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025, o canal Khstudio YouTube, conhecido por seus trailers conceituais inovadores, lançou um trailer de mamãe 4. A apresentação deste trailer gerou uma emoção considerável entre o público on -line. No entanto, ele rapidamente se tornou viral, com Brendan Fraser no papel principal. No momento deste relatório, o vídeo acumulou mais de 264.082 visitas e recebeu 556 como.

Dê uma olhada no trailer em anexo vinculado abaixo:

Este trailer afirma ser para Mummy 4, com Brendan Fraser e Rachel Weisz nos papéis principais. Além disso, ele sugere fortemente que o filme será lançado em 2026. No entanto, o trailer não é real: é um conceito feito pelos fãs. O sorteio é que ele usa imagens geradas pela IA e CGI para sobrepor Fraser como Rick O’Connell e Weisz como Evelyn Carnahan. Ele também incorpora cenas de filmes anteriores, evocando nostalgia da série Mummies Classic. No entanto, para esclarecer e fornecer um aviso, este não é um trailer oficial; É puramente feito pelo ventilador.

É confirmado que Brendan Fraser retorna ao Mummy 4?

Por enquanto, não há atualização oficial dos criadores do Universal Studios em relação ao lançamento do The Mummy 4, mas o ator e o diretor apoiam e parecem interessados ​​em fazer parte.

De acordo com O repórter de HollywoodNo 25º aniversário da múmia, o diretor Stephen Sommers foi consultado sobre a disposição de Brendan Fraser para retornar ao seu papel e se houve alguma discussão sobre essa possibilidade. Em resposta, o diretor expressou um interesse renovado no assunto, que indica: “Não é que ele saiba. Todas as pessoas universais são novas depois que eu saí. Eu realmente não os conheço, e eles não me entenderam, então não sei o que está em suas cabeças. Ao mesmo tempo, teria que ser algo realmente especial. Claro, ele voltaria ao trabalho com todos esses atores.