Por que os fãs pensam que o trailer da Marvel Zombies é real

Ele Marvel Zombies reboque Ele está fazendo ondas online, deixando os fãs questionando se é real. Com base nos quadrinhos da Marvel, a próxima série animada expande o universo alternativo introduzido em e se ..? Episódio 5. Siga um grupo de sobreviventes que combatem ex -heróis e vilões zumbi. Recentemente, um avanço que exibe Robert Downey Jr. Como uma versão zumbi do Homem de Ferro, ele se tornou viral, causando debates sobre sua autenticidade. Então, a Marvel Zombies é o trailer ou simplesmente outros fãs?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o trailer viral da próxima série de aventura animada.

O trailer da Marvel Zombies Series é real ou falso?

O trailer da Marvel Zombies Series é falso e feito pelos fãs.

O trailer, que provavelmente é criado pela inteligência artificial, apresenta algumas imagens interessantes que lhe dão uma sensação realista. Ele também mostrou Robert Downey Jr. enquanto o Homem de Ferro se tornou um zumbi.

O criador do trailer, o KH Studio é um canal do YouTube famoso por criar trailers feitos pelos fãs para gerar zumbidos e público. No passado, o canal lançou vários reboques baseados em conceitos para projetos como Conjuring 4 e Godfather 4.

Você pode ver o trailer feito abaixo:

Atualmente, a Marvel não tem planos confirmados para uma adaptação do Marvel Action Zombies Live. Por outro lado, o estudo ainda não perdeu um trailer completo para a próxima série de animação. Em outubro de 2024, a Marvel lançou um Vídeo promocional Isso apresentou imagens do show. Ele mostrou um Okoye zumbificado que parece ser uma versão animada de Yelena Belova e Blade. O último tiro deixa os fãs curiosos com o Capitão América transformados em um zumbi.

Robert Downey Jr. Voice Iron Man in Marvel Zombies?

Não, Robert Downey Jr. não expressará o Homem de Ferro na Marvel Zombies.

Como os fãs sabem, o personagem de Iron Man não está confirmado que ele aparece na série animada. Para estranhos, mesmo no e sim …? Série foi Mick Wingert, que expressou o super -herói icônico em vez de Downey Jr. Portanto, as possibilidades do ator de expressar Tony Stark em zumbis da Marvel já eram prováveis.

A série animada contará com as vozes de Awkwafina, Elizabeth Olsen, Randall Park, Simu Liu e Florence Pugh, entre outros.

Marvel Zombies estreará em 3 de outubro de 2025 em Disney Plus.