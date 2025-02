Por que os fãs pensam que o trailer de Johnny Depp’s Ghost Rider é real

Um novo trailer para um Cavaleiro fantasma Filme com Johnny Depp Ele tem feito ondas on -line, gerando emoção entre os fãs. A história parece apontar para uma interpretação mais sombria e sombria do horror do espírito de vingança, e a presença distinta de Depp na tela pode torná -lo um ajuste fascinante para o personagem. No entanto, o trailer deixou muitos fãs se perguntando se ele é autêntico ou simplesmente um trailer feito pelos fãs.

É o trailer fantasma de Johnny Depp real ou falso?

Não, o trailer do filme Ghost Rider com Johnny Depp não é real e provavelmente foi feito com a IA.

No sábado, 1º de fevereiro de 2025, o KH Studio, um notável canal do YouTube que os trailers feitos por fãs, apresentaram sua última criação. Este trailer fabricado pelos fãs apresenta Depp em um novo piloto fantasma de ação ao vivo, alegando que o filme estreará em 2025. O trailer já obteve mais de 626.549 visualizações e 4,6k que eu gosto na publicação.

Veja o trailer abaixo:

O trailer apresenta uma mistura de imagens de filmes Ghost Rider lançados pela Columbia Pictures, estrelando Nicolas Cage no papel principal e nas imagens geradas pela AFP cercada por fogo.

Johnny Depp aparecerá no filme do MCU Ghost Rider?

No momento da redação deste artigo, não houve notícias credíveis que indicam que Johnny Depp aparecerá em um filme fantasma de ação ao vivo. O personagem tem sido rumores Aparece no próximo filme do MCU Vingers: Doomsday. No entanto, não houve confirmação oficial de que o personagem aparecerá. Também não houve um anúncio oficial de elenco para o personagem do MCU. Nicolas Cage desempenhou o papel em dois filmes de ação ao vivo da Marvel Entertainment e Columbia Pictures. No entanto, Cage decidiu não voltar para uma participação especial no recente filme de MCU Deadpool & Wolverine. Gabriel Luna também interpretou o personagem na ação ao vivo para os agentes da série de televisão Shield