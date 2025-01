Por que os fãs pensam que o trailer de Liam Neeson 4 é real

Curioso sobre ele Tomado 4 trailer Com Liam Neeson Isso tem feito ondas online? Os fãs da franquia tirados estão cheios de emoção, imaginando se o trailer é real e se Neeson voltará como Bryan Mills para outro capítulo cheio de ação. Com seu drama icônico de alto risco e suas sequências alimentadas por adrenalina, a série manteve o público à beira de seus assentos há anos.

Sem mais delongas, vamos aprofundar os detalhes do trailer viral, a possível participação de Neeson e o que o futuro poderia oferecer para essa amada franquia.

O trailer de filmes reais ou falso é real ou falso?

O trailer tirado 4 que se torna viral online é falso.

Ele Trailer em questão foi carregado no YouTube por KH StudioUm canal famoso por vários trailers conceituais para filmes. Enquanto isso, seu trailer tirado 4 obteve 449.000 visualizações no momento da redação deste artigo e é uma criação feita pelos fãs.

Confira o trailer estrelado por Liam Neeson abaixo:

A descrição do vídeo estabelece claramente que é uma criação artística, que combina clipes dos vários filmes de Neeson com tecnologia de IA, efeitos visuais e design de som para envolver e entreter o público on -line.

Apesar de sua apresentação polida, este trailer não é uma produção oficial ou está ligado a qualquer plano para um novo filme. Em vez disso, reflete a criatividade dos fãs e seu entusiasmo pela franquia.

Liam Neeson aparecerá em 4 em 2026?

É improvável que Liam Neeson retorne como Bryan Mills em Take 4.

O ator declarou constantemente que seu tempo com a franquia terminou depois de tomar 3 e revelou planos de se retirar de filmes de ação até 2025. Em um Pessoas Entrevista, ele comentou: “Tenho 72 anos, você tem que parar em algum momento. Você não pode enganar o público. Eu não quero que Mark (Specialist) (Vansellow) esteja lutando contra minhas cenas de luta por mim.

Embora os fãs tirados ainda estejam ansiosos por uma quarta parcela, não há anúncios oficiais que apóiam seu desenvolvimento. Além disso, os comentários de Neeson sugerem que sua abordagem está se afastando dos filmes de ação, priorizando completamente mais papéis ou aposentados fundamentados.

A popularidade do trailer Taker 4 do KH Studio destaca a atração duradoura da série Taken. No entanto, os fãs devem moderar as expectativas, já que Liam Neeson não manifestou interesse em reproduzir seu papel em outra sequência.