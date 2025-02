Por que os fãs pensam que o trailer de redefinição de Anaconda é real

Um novo reboque Para um Filme de Anaconda apresentado Paul Rudd Apareceu online, causando emoção. A trama se concentra em um caçador chateado que leva os reféns para ajudá -lo a caçar a maior cobra. No entanto, os fãs estão perguntando se o trailer é real ou uma criação de fãs.

É isso que você precisa saber sobre o trailer dos filmes de Anaconda (2025).

É a redefinição de Anaconda da Sony real ou falsa?

Não, o trailer do filme de reinicialização de Anaconda com Paul Rudd é gerado pela IA e fabricado pelos fãs.

12 de fevereiro de 2025, Cultura de telaUm notável canal do YouTube conhecido por fazer trailers conceituais lançou recentemente um trailer da Anaconda. Este canal, que compartilha trailers feitos pelos fãs, apresentou sua mais recente criação. O vídeo já obteve mais de 13.814 visualizações e eu gosto de escrever.

Veja o trailer abaixo:

O trailer combina imagens geradas pela IA com clipes de vida selvagem, oferecendo uma nova versão do reinício da Anaconda. Ele mostra Paul Rudd e Jack Black colaborando, com uma impressionante tecnologia CGI e IA que imita a voz de Rudd por autenticidade. Muitos espectadores lutam para distinguir entre elementos reais e falsos. No entanto, é importante ter em mente que esse trailer é uma criação de fãs, não um projeto oficial.

Atualmente, o trailer mencionado acima é uma fabricação criada com inteligência artificial. A equipe de produção geralmente exige seis meses para terminar e lançar o avanço real após a data de lançamento. No entanto, o próprio filme está em produção, dirigido pelo cineasta Tom Gormican. Além disso, a Sony Pictures Entertainment lançou um vídeo Destacando o entusiasmo de Paul e Jack enquanto eles se juntam a este novo reinício, produzido pela Sony.

Paul sugeriu que a estréia está pronta para o Natal quando comentou: “Você quer se assustar? Você quer rir? Você quer comemorar com seus amigos? Ou talvez você esteja sozinho e triste e não tenha ninguém, mas eu só quero esquecê -lo. Ele surgirá no Natal em 2025 … “Além disso, Jack Black aumentou nossa antecipação com seu comentário sobre o conteúdo do filme, afirmando:” Seja como for, haverá uma ótima cobra na cobra e rasgará.