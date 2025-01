Por que os fãs pensam que o trailer de Tom Holland’s Silent Hill é real

Um trailer para um novo Morro silencioso O filme supostamente programado para um lançamento de 2025 surgiu na Internet. O interesse já despertou entre os fãs ansiosos para ver se é verdade que Tom Holland Ele assumirá um papel na franquia de terror. No entanto, muitos espectadores questionam a autenticidade deste trailer.

Então, o novo trailer é um lançamento oficial ou apenas mais uma criação de fãs? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o novo trailer de Silent Hill (2025).

O trailer de filmes de Silent Hill é real ou falso é real ou falso?

O trailer de filmes de Silent Hill com Tom Hollands no papel principal é falso e é um trailer feito pelos fãs.

No domingo, 26 de janeiro de 2025, o KH Studio, um canal do YouTube conhecido por seus trailers imaginativos feitos pelos fãs, lançou um novo e emocionante trailer falso para um novo filme de Silent Hill, estrelado por Tom Holland. Desde a sua estréia, o trailer obteve mais de 604.461 visualizações e recebeu 1,1k eu gosto.

Dê uma olhada no trailer abaixo:

O trailer usa uma mistura de imagens geradas pela IA e clipes de voz, com Tom Holland em uma nova história no universo Silent Hill. Ele promete explorar questões profundas de culpa, perda e angústia psicológica, que incorporam o espírito dos jogos originais. Vários clipes dos filmes anteriores de Tom Holland são usados ​​para inventar o falso avanço.

Tom Holland aparecerá em Silent Hill em 2025?

Não há fontes confiáveis ​​confirmam a participação de Tom Holland em um próximo filme de Silent Hill.

No momento da redação deste artigo, não há relatórios confirmados sobre Tom Holland participando de futuros projetos de Silent Hill. Segundo os relatos, ele está se concentrando em seu papel no próximo filme de Christopher Nolan, The Odyssey. Espera -se que o filme seja lançado em 2026.

Um adiantamento genuíno para um novo filme na franquia Silent Hill, intitulado Return to Silent Hill, foi lançado em 2024. Este filme de terror psicológico é dirigido pelo diretor do primeiro filme de Silent Hill de 2006, Christophe Gans, e inspira o videogame clássico Silent Hill 2. O elenco inclui Jeremy Irvine como James Sunderland e Hannah Emily Anderson como Mary. O filme está atualmente em pós -produção. Embora uma data oficial de lançamento não tenha sido estabelecida, espera -se que ela seja lançada em 2025.