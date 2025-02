Por que os fãs pensam que o trailer do Assassin’s Creed de Tom Cruise é real é real

UM Assassins Creed O trailer caiu on -line e os fãs estão curiosos sobre se as imagens com Tom Cruise É real ou falso. Além disso, os fãs também querem aprender se a estrela da missão: Impossible está fazendo um filme baseado na longa franquia de videogame popular com o mesmo nome. A franquia Assassin’s Creed Video Game, desenvolvida pela Ubisoft, também conhecida por seu trabalho na série Prince of Persia, foi lançada pela primeira vez em 2007.

Então, esse trailer de assassino acredita com Tom Cruise falsa ou real? Aqui está a sua resposta.

O trailer do assassino é criado real ou falso?

O trailer de Assassin criado com Tom Cruise é falso.

A filmagem falsa usa clipes de outros filmes de cruzeiro, como a série de filmes missionáveis: impossível. Ele também usa imagens do filme de Assassin’s Creed 2016, estrelado por Michael Fassbender e Marion Cotillard.

Além do mais, O trailer Ele também usa vozes geradas pela IA para narração.

Esta imagem falsa foi feita e carregada pelo KH Studio. Este é um canal do YouTube que ganhou uma reputação de imagens falsas ou feita pelos fãs. A filmagem, ao escrever, acumulou 1,5k de que gosto e mais de 7 milhões de visitas.

O KH Studio obteve um total de 558 mil assinantes.

Tom Cruise aparecerá no filme de Assassin’s Creed?

Não foi confirmado que Tom Cruise aparece no filme de Assassin’s Creed. Além disso, também houve informações oficiais/credíveis que sugerem que você está fazendo um filme baseado na popular franquia de videogame.

O Cruise será visto na tela grande em Mission: Impossível: o cálculo final deve ser lançado em maio de 2025.

Um filme de Assassin’s Creed, estrelado por Michael Fassbender e Marion Cotillard lançado em 2016. Infelizmente, o filme encontrou uma imensa reação negativa dos críticos e do público. Também teve baixo desempenho de bilheteria.

Sequelas para o filme haviam sido planejadas. No entanto, eles nunca viram a luz do dia depois que a Disney os cancelou após a aquisição da 20th Century Fox.