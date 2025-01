Por que os fãs pensam que o trailer do príncipe da Pérsia de Timothée Chalamet é real

Um novo trailer para uma ação ao vivo Príncipe da Pérsia Filme com Timothée Chalamet Ele apareceu online, causando emoção entre os fãs. A história parece mergulhar nas origens do príncipe, destacando seus desafios como um jovem de verdade antes de embarcar em suas aventuras épicas e desafiadoras no tempo. No entanto, muitos fãs se perguntam se esse trailer é real ou simplesmente uma criação feita pelos fãs.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o novo trailer de filmes de Timothée Chalamet Prince of Persia que está online.

O trailer do príncipe da Pérsia é real ou falso?

O príncipe da Pérsia Trailer de filme com Chamet Timothée É falso e gerado por IA.

Em 27 de janeiro de 2025, a Khstudio, um excelente canal do YouTube conhecido por seus trailers fabricados pelos fãs, lançou seu novo projeto. Este último trailer feito de fãs apresenta Chalamet em um novo filme do príncipe da Pérsia da Ação, supostamente apontando para um lançamento de 2025.

Dê uma olhada no trailer abaixo:

O trailer apresenta uma mistura de imagens de arquivo e imagens geradas pela IA, que oferece uma nova interpretação do ambiente do príncipe da Pérsia. No entanto, é importante esclarecer que Timothée Chalamet não está envolvido em um filme do príncipe da Pérsia da publicação.

Timothée Champlet aparecerá no príncipe da Pérsia em 2025?

Não há nenhuma confirmação oficial de que Timothée Chalamet apareça em um filme de príncipe da Pérsia e não é relatado que está ligado ao filme um no futuro.

Jake Gyllenhaal assumiu o papel principal de um filme de ação do Prince of Persia ao vivo que foi lançado em 2010 e foi o filme de videogame de maior bilheteria de todos os tempos por vários anos antes de ser superado pelo filme Warcraft. No entanto, o filme não recebeu sequelas.

No entanto, a franquia do príncipe da Pérsia continua se fortalecendo no mundo dos jogos. Um remake do título clássico de 2003, Príncipe da Pérsia: as areias do tempo, está atualmente em processo. Em junho de 2024, a Ubisoft compartilhou um reboque No YouTube, revelando que o remake será lançado no próximo ano.