Por que os fãs pensam que o trailer do Sacerdote 2 de Tom Hardy é real

PARA reboque para Sacerdote 2 apresentado Tom Hardy Recentemente, ele levou a Internet por agressão, levantando a questão de saber se o filme chegará este ano. Os fãs estão antecipando a sequência do filme de Paul Bettany em 2011, Priest, há anos. Muitos agora se perguntam se a espera finalmente acabou e se o trailer viral tem alguma autenticidade.

Aqui está tudo o que sabemos sobre se o trailer do sacerdote 2 é real e se uma sequência estrelada por Hardy chegar em 2025.

O Sacerdote 2: O Real ou Falso Criança Sunrise Trailer?

Não, o trailer viral do Priest 2 não é real.

Titulado Padre 2: Faithless Dawn, o Trailer de visão Isso está fazendo rodadas na internet é na verdade um vídeo feito pelos fãs compartilhados pelo canal do YouTube, KH Studio. O canal é conhecido por criar inúmeros reboques de aparência realista para filmes e sequelas.

Confira o trailer do Sacerdote 2: Dawn Fawn abaixo:

Além disso, a descrição sob o trailer estabelece claramente que é um vídeo conceitual feito pelos fãs. É uma combinação de vários clipes de outros projetos de Tom Hardy, o padre de 2011, bem como por imagens e clipes de som gerados pela IA.

Portanto, embora os fãs tenham achado interessante o trailer do Sacerdote 2 do KH Studio, é puramente para entretenimento. Além disso, não confirma que o filme de 2011 recebe uma sequência no curto prazo.

Tom Hardy aparecerá no sacerdote 2 em 2025?

Não houve notícias oficiais sobre a aparência de Tom Hardy no Sacerdote 2.

Os sussurros de uma sequência do filme de ação-horror vêm ganhando tração on-line há muito tempo. No entanto, escritores e produtores não fizeram nenhuma atualização oficial na sequência. Portanto, se o Sacerdote 2 em breve entrará em desenvolvimento e se ele trará Tom Hardy a bordo, ele ainda é um mistério para escrever.

Dado o desempenho médio das bilheterias do primeiro filme e as fortes críticas aos críticos, os criadores também podem ser céticos sobre a história contínua em uma sequência. Embora eles ainda possam optar por fazer um segundo filme no futuro, se tivessem um conceito adequado em suas mãos. Mas, por enquanto, os fãs podem assumir que o Priest 2 não chegará no curto prazo.