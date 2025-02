Por que os fãs pensam que o trailer do Super -Homem de Will Smith é real

Um novo trailer para um Superman O filme tem feito ondas online como uma amostra Will Smith No papel principal, causando surpresa e emoção entre os fãs. O enredo insinuado no trailer sugere que poderá ser o papel do personagem mais lendário da DC, que potencialmente explora um universo alternativo com esta versão do Superman.

Agora, o trailer tem muitos fãs questionando se é o negócio real ou simplesmente uma criação de fãs.

O trailer do Super -Homem de Will Smith Real ou False é real ou falso?

O trailer do Super -Homem (2025) com Will Smith é falso e feito pelos fãs.

Na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025, o KH Studio, um popular canal do YouTube conhecido por seus trailers fabricados pelos fãs, lançou seu novo projeto. Isso deixou os espectadores desconcertosos, questionando se é o negócio real ou simplesmente uma edição inteligente. O trailer mostra Will Smith em um filme de ação ao vivo, com uma data de lançamento criada até 2025. Atualmente, ele acumulou mais de 212.455 visualizações e 516 curtidas.

Dê uma olhada no trailer abaixo:

O trailer apresenta uma mistura de clipes de arquivos gerados pelos clássicos Films do Super -Homem. Para parecer mais real, os criadores incluíam imagens de Will vestidas com um traje do Super -Homem e usaram a tecnologia de IA para ajustar fragmentos de voz que soam como Will Smith. É importante ter em mente que esse trailer é completamente uma criação de fãs e não é afiliado a nenhuma produção oficial.

O lançamento de Will Smith Superman em 2025 poderia?

Não, o Super -Homem de Will Smith não será lançado em 2025. Não há fontes credíveis que confirmem que ele estrelará um projeto relacionado ao Superman.

A emoção sobre Will Smith possivelmente interpretando Superman é amplamente baseada em especulações e discussões dos fãs. Anteriormente, em meados dos anos 2000, uma vez considerado para os retornos de Superman por Bryan Singer. Mas ele recusou, citando suas experiências com o filme Wild West West. Segundo os relatos, ele disse: “Não há como interpretar o Super -Homem!” (através ComicBookMovie.com)

Há um próximo filme do Superman que será lançado em 2025 intitulado Superman. No entanto, este filme é dirigido por James Gunn e apresenta David Korenswet no papel principal. A data de lançamento deste filme está programada para 11 de julho de 2025.