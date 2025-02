Por que os fãs pensam que o trailer Forrest Gump 2 de Tom Hanks é real

Um trailer aparentemente novo para Forrest Gump 2 Ele apareceu on -line e os fãs emocionantes ansiosos para ver Tom Hanks repetir seu papel icônico. O filme original, baseado no romance de 1986 de Winston Groom, segue Forrest, um homem com um coeficiente intelectual baixo, enquanto refletia sobre sua vida e os vários eventos históricos significativos que ele testemunhou, tudo enquanto esperava para se encontrar com seu amor de infância, Jenny O avanço mencionado sugere um lançamento de 2025 para a sequência, deixando os fãs questionando sua autenticidade.

Descubra se o trailer é real ou falso.

O trailer Forrest Gump 2 é real ou falso?

O trailer aparentemente novo Forrest Gump 2 que apresenta a Tom Hanks repetir seu papel principal é falso.

No domingo, 2 de fevereiro de 2025, o KH Studio, um canal do YouTube conhecido por criar trailers de fãs, apresentou um novo trailer fã para uma possível sequência de Forrest Gump, que mostra Tom Hanks com Timothée Chalamet. Desde o seu lançamento, o clipe atraiu mais de 1.123.285 visualizações e acumulou 1,9k, eu gosto, no momento da redação.

Assista ao vídeo abaixo:

O trailer incorpora uma combinação de imagens de arquivo geradas pelo filme original. Ele também usa inteligência artificial para modificar os fragmentos de voz que se assemelham a Tom Hanks e Timothée Chalamet.

Representa Hanks como o despretensioso, mas notável Forrest e Chalamet, como filho de Forrest. No entanto, este trailer é puramente um projeto feito pelos fãs e não representa uma produção real.

Tom Hanks e Timothee Chalamet aparecerão em Forrest Gump 2?

Não, não existem fontes credíveis que confirmem que o Forrest Gump 2 está em desenvolvimento, e nem Tom Hanks nem Timothée Chalamet estão anexados a esse projeto.

Todo o zumbido que envolve essa questão parece basear -se em especulações e discussões dos fãs em relação a uma adaptação em potencial. Nenhuma fonte credível verificou qualquer fundição ou informações sugeridas de que esses atores fazem parte do projeto.

Durante uma aparição em Podcast feliz confuso de Josh Horowitz Em setembro de 2022, Hanks compartilhou seus pensamentos sobre por que uma sequência de Forrest Gump nunca aconteceu. “Vou dizer isso, algo inteligente que fiz foi que nunca assinei um contrato que tinha uma obrigação contratual com uma sequência”, disse o ator. “Eu sempre disse: ‘meninos, se houver um motivo para fazê -lo, vamos fazer isso. Mas você não pode me forçar. ‘