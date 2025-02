Por que os fãs pensam que OA deixa o FBI: ausência explicada

OA, também conhecido como Omar Adom Zidan, estava ausente de um caso de destaque no FBI, deixando muitos se perguntando se ele está deixando o show. Introduzido em 2018, ele é um personagem -chave e um agente especial, que frequentemente colabora com Maggie Bell em vários casos perigosos. O episódio intitulado “Manhunt” segue apenas Maggie liderando um caso de tráfego de pessoas de alto nível. As preocupações com a partida da OA surgiram quando não foi vista em nenhum lugar do episódio. No entanto, a próxima promoção do episódio limpou o ar em torno de sua saída. Então, aqui estão os detalhes.

Onde está Zidan, Zaki, Zaki, Zaki, também conhecido como OA, e deixa o FBI?

A promoção do próximo episódio não forneceu detalhes sobre sua ausência. No entanto, você pode ter que fazer uma pausa para um episódio devido à política de rotação do elenco do FBI. Além disso, Zeeko Zaki, que interpreta OA, não sai do FBI.

A promoção para o novo episódio, Hitched, confirma que a OA não sai do FBI. Ele retorna à ação com o parceiro Maggie para resolver um caso de alto perfil que envolve a máfia. O próximo episódio segue o assassinato de dois jurados, o que leva a equipe a lançar uma investigação imediata. À medida que o caso avança, eles descobrem que os dois jurados não eram os objetivos originais.

As coisas ficam pessoais para Scola quando ele suspeita que um ex -instrutor de exercícios de sua academia militar possa ter uma conexão potencial com o caso atual. A recente ausência de OA pode ser devido ao fato de ser extremamente furioso nas missões anteriores. Isso também levou um agente especial encarregado de Isobel Castille para pedir que você não obtenha pessoal nas missões e controlasse a raiva. Portanto, o tempo livre poderia ter sido levado para relaxar e voltar bem.

No ano passado, em uma entrevista com O embrulhoO entrevistador perguntou se ele tinha planos de levar algum tempo fora do programa. Para isso, ele respondeu: “Nunca. Eu quero estar em todos os episódios”. Dado seu amor e dedicação ao FBI, ele não parece provável que saia do programa em breve.