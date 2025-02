Por que os fãs pensam que Orlovsky sai da ESPN

Analista de futebol Dan OrlovskyComentários recentes sugerem que poderia ser Deixando a ESPN. Ele é um ex -jogador de futebol associado a várias equipes como Detroit Lions, Houston Texans, Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers. Antes de retirar a camisa em 2017, ele jogou da última vez no Los Angeles Rams. Ele continuou sua paixão pelo esporte juntando -se à ESPN no ano seguinte como analista. No entanto, seus comentários mais recentes sobre o tempo livre da rede enviaram recentemente ondas de choque entre os espectadores. Aqui estão todos os detalhes.

Dan Orlovsky folhas ESPN?

Durante a primeira escala da ESPN após o Super Bowl, Dan Orlovsky revelou que iria fazer uma pausa na televisão. No entanto, ele não confirmou sua partida de rede. Portanto, esta notícia continua sendo uma mera especulação.

Rumores sobre sua saída da ESPN surgiram de seus comentários enigmáticos em Primeiro episódio de segunda -feira. Ele disse: “Você sabe que este é o fim da temporada para mim … Estou fazendo uma pausa. Ele não estará na televisão por um longo tempo. Eu só queria agradecer: Stephen A. (Smith) , Molly (Qerim), Shannon (Sharpe), por uma ótima temporada.

Ele parecia inseguro de seu futuro na rede, enquanto simplesmente revelou que estava tomando um parêntese de televisão. Além disso, ele estendeu sua gratidão a seus colegas e ao público. Além disso, sua resposta a um fã em desconhecido (Anteriormente, o Twitter) perguntando sobre sua partida alimentou ainda mais seus rumores de partida. No entanto, não está claro se você está se despedindo da rede.

Uma fonte diz Esportes principais do escritório que a ESPN espera estender seu contrato. Isso se deve à admiração da rede por sua ética de trabalho e contribuições significativas para sua programação bem conhecida, a primeira tomada e elevação.

No entanto, os rumores sugerem que você está explorando opções. Ele também conversou com várias equipes para aprender mais sobre seus interesses e “aspirações” de se tornar um treinador -chefe, de acordo com os comentários de Adam Schefter no programa Pat McAfee. (através Em 3)