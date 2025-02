Por que os fãs pensam

9-1-1: 5ª temporada de estrelas solitárias Ele deixou cair seu fim. Nata para as aventuras do capitão Owen Strand e sua equipe de combate a incêndio, mantendo paz e segurança na cidade. Enquanto o último episódio da quinta temporada foi uma experiência atraente, os fãs se preocuparam com o destino do capitão Strand. Muitos especulam que o protagonista poderia estar deixando a franquia. Então, o Strand Owen de Rob Lowe é 9-1-1 após a estrela solitária?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a possível saída do personagem dramático da série de procedimentos.

O Rob Lowe Strand Owen está deixando o universo 9-1-1 após o fim da estrela solitária?

A partir de agora, não está confirmado se Owen Strand, de Rob Lowe, estiver deixando o universo 9-1-1 após o final da estrela Lone.

O final de 9-1-1: Lone Star exibiu curvas e curvas emocionantes, especialmente em relação ao destino do capitão Strand. Enquanto os fãs começaram a especular sobre a morte do protagonista, o fim deixou todos surpresos. Owen está vivo, tomando uma produção de 126 em Austin, Texas. As missões de Owen parecem concluídas no Texas e são vistas retornando a Manhattan, Nova York. Embora muitos sentissem inicialmente que o capitão poderia deixar o universo 9-1-1, já que o destino do personagem parecia aberto, a extremidade dramática da estrela solitária indica que a viagem de Owen pode não ter terminado e em breve poderá estar em ação.

Como os fãs sabem, a estrela Lone 9-1-1 chegou ao fim com a 5ª temporada. No entanto, o último tiro de Owen na série fez com que os fãs aguardassem seu retorno no outro spin-off do universo 9-1-1 .

Em uma entrevista com Estagiário de televisãoRob Lowe zombou de seu retorno ao universo. Ele disse que está “aberto a qualquer coisa” até que o legado da série esteja arruinando. O ator compartilhou uma opinião semelhante com Variedade. Disse:

“É sempre uma função de que é a história, qual é o roteiro, quem está fazendo isso, quão bom é o programa? É uma versão mais barata e mais barata, ou continuará tendo o tipo de selo de valor de produção que estamos realmente orgulhosos, o que fizemos em nosso programa? Quem sabe? Teremos que ver como tudo parece.

Embora as declarações de Lowe tenham empolgado os fãs por seu retorno ao universo, isso depende dos fabricantes que decifram novas idéias. Será interessante ver se o Capitão Strand aparece em futuros spin-offs de 9-1-1 ou não.