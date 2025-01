Por que os fãs querem que Brynn Whitfield seja demitida após a 15ª temporada de RHONY

Após o final explosivo da 15ª temporada de As verdadeiras donas de casa da cidade de Nova York (RHONY), os fãs têm exigido que Brynn Whitfield seja demitida do show. As tensões entre Whitfield e sua co-estrela, Ubah Hassan, atingiram um ponto de ebulição durante a temporada. Após o confronto, muitos telespectadores questionam as ações de Whitfield.

Veja por que os fãs querem que Brynn Whitfield seja demitida do RHONY.

O explosivo final da 15ª temporada de RHONY deixou os fãs em estado de choque, com muitos agora pedindo que Brynn Whitfield fosse demitida do show. Ao longo da temporada, a amizade de Whitfield e Ubah Hassan se deteriorou, levando a uma discussão acirrada durante sua viagem a Porto Rico. Hassan fez insinuações sobre a carreira de Whitfield, sugerindo que ela pode ter dormido com alguém para garantir seu lugar no RHONY. Em resposta, Whitfield falou sobre seu trauma pessoal e revelou a todos que ela havia sido abusada sexualmente. Whitfield também disse que compartilhou a mesma coisa com Hassan.

Na tentativa de ajudar a resolver o conflito, Jessel Taank confrontou Hassan, que estava visivelmente abalado e confuso. Hassan afirmou que nunca soube do passado de Whitfield. Hassan negou ter qualquer lembrança dessa conversa delicada. À medida que o confronto continuava, Whitfield pareceu minimizar a gravidade da situação e disse às outras mulheres que Hassan pode não ter “cronometrado” o que ela disse. Isso levou muitas donas de casa a questionar a história de Whitfield, principalmente quando ela pareceu mudar sua explicação.

O intenso drama gerou indignação generalizada entre os fãs, que acham que o comportamento de Whitfield parecia manipulador e insensível. Agora, muitos telespectadores estão pedindo à Bravo que reconsidere o lugar de Whitfield no programa.

um usuário escreveu no X, “Se eles não demitirem Brynn após esta temporada, isso diz muito sobre como eles administram a rede e a produtora. Essa merda é nojenta. Como alguém pode mentir sobre isso? Na verdade??? Cartão rosa IMEDIATAMENTE. #RHONY.” Outro usuário comentou no Threads, “Brynn confirmou que MENTIU para Ubah dizendo que Ubah sabia que Brynn era uma sobrevivente de agressão sexual para que ela pudesse vencer uma discussão contra Ubah.”

Agora resta saber como a Bravo decidirá enfrentar esta situação.