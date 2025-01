Por que os jogadores acham que Deadpool está chegando ao Marvel Rivals

Os fãs começaram a pensar que Rivais da Marvel“O atual pacote de cosméticos provoca sutilmente a suposta chegada de Deadpool nos próximos dias. Desenvolvido pela NetEase Games x Marvel Games, este jogo de tiro em terceira pessoa permite aos jogadores escolher sua combinação de heróis de quadrinhos. Juntos, eles combatem ameaças em diversos ambientes. Com vários personagens jogáveis ​​​​já introduzidos, os fãs aguardam ansiosamente a chegada de Merc-with-a-mouth. Aqui estão detalhes sobre o que fez os fãs pensarem que Deadpool poderia estar chegando ao jogo.

Deadpool virá para Marvel Rivals?

Até o momento, nenhum relatório oficial confirma a chegada de Deadpool em Marvel Rivals.

Especulações sobre Deadpool sendo adicionado à lista do Marvel Rivals no futuro surgiram originalmente em reddit. Como os jogadores sabem, o jogo introduziu vários cosméticos inspirados no filme de 2024, Deadpool & Wolverine. Um deles inclui um spray que, quando usado, cria uma imagem de Wolverine em formato de meio coração, que tem uma semelhança com o famoso Medalhão da Amizade do filme.

O pingente ‘Melhor Amigo’, bem conhecido dos fãs, traz um coração totalmente formado que se divide em duas partes, com Wolverine em uma corrente e Deadpool na outra. Vendo uma aparência semelhante de tinta spray no jogo, muitos foram rápidos em especular que a chegada de Deadpool deveria ser certa.

Outro exemplo que solidificou os rumores dos fãs sobre Deadpool foi o gesto de ‘Eu não jogo bem’ de Wolverine. Isso permite que os jogadores lancem pôsteres de ‘Let’s F-ing Go’ através do portal TVA, permitindo que muitos se lembrem do momento da dupla original no filme. Todas essas provocações sutis levaram os fãs a acreditar que, no futuro, o querido personagem poderá ser adicionado à programação do Marvel Rivals. Mas o estúdio de jogos ainda não confirmou essas especulações crescentes.

O jogo será lançado em duas partes. A primeira parte apresenta aos jogadores dois dos personagens do Quarteto Fantástico: Sr. Fantástico e a Mulher Invisível. Essa parte já foi lançada no dia 10 de janeiro.

Outra temporada verá a chegada de dois personagens restantes: The Thing e Human Torch, e também contará com um mapa mais recente, Empire of Eternal Night: Central Park, com lançamento em fevereiro. Os fãs podem esperar ver mais novos personagens nas próximas semanas.