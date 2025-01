Por que os níveis de fertilidade estão diminuindo na Índia? | Explicado

A história até agora: Uma análise demográfica abrangente da fertilidade global em 204 países e territórios entre 1950 e 2021 concluiu que a fertilidade está a diminuir a nível mundial e que as taxas de fertilidade futuras continuarão a diminuir em todo o mundo, permanecendo baixas mesmo sob uma implementação bem-sucedida de políticas pró-natais.

O que você observou sobre a Índia?

O Estudo da Carga Global de Doenças, Lesões e Fatores de Risco (GBD) de 2021 observou que a Índia passou de uma taxa de fertilidade de 6,18 na década de 1950 para uma taxa de fertilidade total (TFR) de 1,9 em 2021. Isto, observou ela, foi abaixo do nível de fertilidade de reposição de 2,1 (que é o número médio de filhos que uma mulher deveria ter para substituir a si mesma e à sua geração, para a estabilidade da a população). O estudo do GBD projectou que a TFT poderá cair ainda mais para 1,04 (apenas um filho por mulher) até 2100.

A queda acentuada nos níveis de fertilidade levantou preocupações sobre as consequências políticas e socioeconómicas, especialmente nos estados do sul, que temem a perda de assentos parlamentares após o exercício de delimitação em 2026.

Por que a fertilidade está caindo?

Embora o país tenha tido um dos mais antigos programas de controlo de natalidade e planeamento familiar, o aumento da alfabetização feminina, a participação das mulheres na força de trabalho, o empoderamento das mulheres e a melhoria das suas aspirações poderiam ter contribuído mais para o declínio constante nas taxas de fertilidade ao longo das décadas do que a fiel adopção de Iniciativas de Planeamento Familiar.

O declínio da taxa de fertilidade também tem muito a ver com a mudança de atitudes sociais em relação ao casamento e à reprodução, com as mulheres a exercerem cada vez mais o seu direito de escolha. Muitas vezes preferem casar tarde ou não casar, e muitas vezes escolhem a independência profissional e financeira em vez da maternidade. O aumento das taxas de infertilidade em homens e mulheres e os abortos são factores importantes que podem estar a contribuir para este declínio na fertilidade, embora não estejam disponíveis dados absolutos. À medida que um número crescente de homens e mulheres jovens optam por ir para o estrangeiro em busca de ensino superior e de empregos e decidem aí estabelecer-se e criar as suas famílias, a migração é outro factor-chave que pode estar em jogo quando se considera o declínio nos níveis de fertilidade.

Quais são as implicações?

O declínio das taxas de fertilidade levou a uma rápida transição demográfica em muitos estados do sul. As consequências disto – o envelhecimento da população, o declínio da mão-de-obra jovem e o aumento da procura de medidas de cuidados de saúde e de segurança social para cuidar de uma população crescente de idosos – estão a ser sentidas de forma aguda em estados como Kerala. A migração de jovens em busca de melhores perspectivas também constitui um problema.

O que está acontecendo nos estados do sul?

Há preocupação com o declínio irreversível da fertilidade em todo o país, mas mais ainda nos estados do sul, onde as taxas de fertilidade caíram abaixo dos níveis de reposição muito antes do que no resto da Índia.

Kerala liderou a transição demográfica no Sul, alcançando o nível de fertilidade de substituição em 1988, e os outros quatro estados alcançaram-no em meados de 2000. Além da educação e do empoderamento das mulheres e do desenvolvimento nos domínios social e de saúde, que foram a marca do alto nível de Kerala. índice de desenvolvimento humano, o estado também registou baixos níveis de investimento e crescimento económico. Jovens instruídos saem do Estado; Prevê-se que a proporção da população idosa exceda a das crianças (23% em 2036). A mudança de atitudes em relação ao casamento e à maternidade começa a reflectir-se na saúde das mulheres, conduzindo a uma proporção crescente de mães idosas e a morbilidades relacionadas com a gravidez.

Os elevados salários laborais e o elevado índice de qualidade de vida de Kerala estão a atrair a migração interna de outros estados para complementar uma mão-de-obra cada vez menor. O Conselho de Planeamento do Estado estima que, até 2030, a percentagem de mão-de-obra migrante poderá aproximar-se dos 60 lakh, cerca de um sexto da população do estado.

Qual é o caminho a seguir?

O declínio da fertilidade é quase sempre irreversível e o gráfico, uma vez que começa a descer, poderá nunca recuperar. Países como a Coreia do Sul, que tentaram travar a crise demográfica injectando milhões de pessoas, falharam e a taxa de fertilidade caiu de 0,78 em 2022 para 0,73 em 2023.

Os demógrafos sugerem que as políticas socioeconómicas que impulsionam o crescimento da economia, melhoram as perspectivas de emprego para os jovens e aproveitam o potencial de uma população crescente de idosos podem ajudar a reduzir o impacto de um longo período de níveis de rendimento baixos e abaixo do nível de substituição. . taxas de fertilidade dos países.