Por que os sacerdotes de Valmiki, templo de Ravidas, foram excluídos do esquema de mensalidades, Cong. aap pergunta

O ex-deputado do Congresso Udit Raj durante uma visita a Nova Delhi. | Crédito da foto: SUSHIL KUMAR VERMA

O líder do Congresso e ex-deputado Udit Raj apelou no domingo à comunidade Dalit para não votar no partido governista Aam Aadmi (AAP) nas eleições para a Assembleia de Delhi, já que o partido é “anti-Dalit”.

Raj, um Dalit, disse que a AAP anunciou um plano para fornecer honorários mensais aos sacerdotes do templo e aos gurdwara granthis, mas “excluiu os sacerdotes dos templos Valmiki e Ravidas”.

Exigindo “inclusão” no plano, os sacerdotes destes templos protestarão contra a AAP no Jantar Mantar no dia 20 de janeiro, acrescentou.

“(Chefe da AAP) O Sr. Kejriwal quer os votos dos dalits, dos atrasados ​​e dos pobres, mas não diz nada sobre o censo de castas. Ele causou o máximo dano à comunidade Dalit ao não cumprir nenhuma das promessas feitas nos últimos 10 anos”, disse Raj, que disputou sem sucesso no distrito eleitoral do noroeste de Deli nas eleições de 2024 para Lok Sabha.

Ele lamentou que Kejriwal “não tenha preenchido” milhares de cargos vagos no governo de Deli, o que poderia ter beneficiado a comunidade Dalit, nem “regularizado” funcionários temporários, incluindo profissionais de saúde, professores e pessoal do TTD.

“O Sr. Kejriwal prometeu nomear um Dalit como vice-ministro-chefe do Punjab, mas não o fez. A AAP não tem nenhum Dalits ou retrógrado entre seus 11 parlamentares em Rajya Sabha, e vários dos líderes Dalit deixaram o partido “, alegou ele. Raj.

“O seu amor (do Sr. Kejriwal) pela ideologia de Ambedkar é falso. Por que você está calado sobre o censo de castas? Rahul Gandhi pediu-lhe que esclarecesse a sua posição. Mas ele prefere ficar calado”, alegou o líder do Congresso.