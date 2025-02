Por que Owen de Chris Pratt não está nos trailers do renascimento do Jurássico Mundial

É Chris Pratt’s ausência em Renascença Jurássica do Mundo Um sinal de uma mudança importante na franquia? O avanço do renascimento do Jurassic World apresenta um novo elenco e uma história, deixando os fãs perguntando sobre o destino dos personagens da família. Com o filme continuando a série em uma nova direção ousada, poderia haver espaço para surpresas?

Vamos explorar o que isso significa para a franquia e se Owen Gray de Pratt poderia fazer um retorno inesperado.

Por que Owen Gray, de Chris Pratt

Owen Gray, de Chris Pratt, não aparece no renascimento do Jurassic World, porque o filme serve como uma reinicialização suave da franquia, apresentando um elenco e história completamente novos.

Enquanto o filme permanece dentro da continuidade dos filmes anteriores, ele se afasta dos personagens do Domínio Mundial Jurássico. Não há grandes estrelas que retornem como Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Em vez disso, o renascimento apresenta um novo elenco liderado por Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey. Sua missão os leva a uma ilha recém -descoberta. A decisão de avançar com uma nova narrativa pode ser devido à diminuição da recepção dos filmes do mundo jurássico, com o domínio recebendo os graus mais baixos da franquia. Os cineastas provavelmente queriam um novo começo enquanto a marca Jurassic mantinha viva.

Embora a experiência de Owen Gray no comportamento dos dinossauros pudesse ter tornado um ativo valioso, a nova história prioriza novas perspectivas e personagens. O trailer do renascimento e o local do Super Bowl destacam o novo elenco, confirmando que Owen não faz parte da história principal.

O Owen de Chris Pratt poderia ainda participar de Jurassic World Rebirth?

Não está confirmado que Chris Pratt aparece no Jurassic World Rebirth, o que torna uma participação especial improvável.

Nenhum material oficial de elenco ou promocional indica sua participação no filme, e a história se concentra em novos personagens que exploram uma ilha secreta. No entanto, dada a história da franquia para trazer de volta os personagens herdados, uma aparição surpresa em uma cena após os créditos ou uma sequência futura continua sendo uma possibilidade.

O Jurassic World Dominion anteriormente reintroduziu as estrelas originais do Jurássico Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum Park, estabelecendo um precedente para os retornos dos personagens. Se o renascimento for bem -sucedido, uma sequência poderá oferecer uma oportunidade para o retorno de Owen, potencialmente com os personagens de Johansson e Ali. A história evolutiva da franquia deixa espaço para futuras reuniões e narrativas estendidas.

O Jurassic World Rebirth estreará nos cinemas em 2 de julho.