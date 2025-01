Por que Sammy Root e Jess Harding de Love Island se separaram?

Love Island Os fãs ficaram surpresos com as notícias da separação de Sammy Root e Jess Harding e agora estão ansiosos para descobrir o que causou sua pausa. O ex -parceiro ingressou na décima temporada do programa em 2023 e acabou levando o prêmio para casa. No entanto, seu final feliz não durou muito tempo depois que o show terminou.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o que Sammy Root of Love Island e Jess Harding fizeram com que a deixassem.

Por que Sammy Root of Love Island e Jess Harding terminaram seu relacionamento

Os relatórios de Love Island são as estrelas de Sammy Root e a divisão de Jess Harding em 2023 logo após vencer a 10ª temporada.

Uma fonte revelou que seu relacionamento “mudou” após o show, o que levou ao seu rompimento. “Jess e Sammy renunciaram a isso. As coisas mudaram desde que ele deixou a cidade e Jess percebeu que são melhores como amigos ”, afirmou a fonte. (através Capital do Reino Unido)

Naquela época, foi relatado que Harding estava aparentemente em Ibiza quando as notícias de sua separação com raiz foram divulgadas. Enquanto isso, Root disse que aprendeu “através da imprensa”. Mais tarde, enquanto conversava no Mantenha -se relevante Podcast, Sammy Root, revelou que eles disseram “terminamos” várias vezes um para o outro antes de o tornaram oficial.

“Em poucas palavras, conversamos e por uma semana ou algo que as coisas estavam por toda parte. Há muita pressão quando você sai, acho que Jess estava lutando mais com ele ”, compartilhou Root.

Além disso, ele acrescentou: “Dissemos por telefone, você sabe como é dito no calor de uma discussão ‘terminamos’, fizemos isso algumas vezes e acabamos resolvendo -o. Então, o terceiro Tempo, ela estava em Ibiza, então pensei: “Quando ele volta, mesmo que conversemos, soubéssemos e diga que ele terminou, então bem, o que eu acordei alguns dias depois e estava na imprensa. “

Root concluiu confirmando que o casal terminou as coisas com uma nota positiva e o intervalo foi cordial. Ele mencionou que ele e Harding estão em termos amigáveis ​​após a divisão.