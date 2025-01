Por que Sherlock Holmes não aparece em Watson na CBS

CBS ‘ Watson Recentemente, ele lançou seu primeiro episódio e os espectadores se perguntam Onde Sherlock Holmes é No programa. Criado por Craig Sweeny, a série está estrelando Morris Chestnut como John Watson, amigo de confiança de Holmes. O programa estreou em 26 de janeiro de 2025 na CBS e também está disponível para transmissão no Paramount Plus.

Sem mais delongas, vamos aprofundar tudo o que sabemos sobre a ausência de Sherlock Holmes da série.

Aqui está por que Sherlock Holmes não aparece na série Watson na CBS

A CBS Watson não apresenta Sherlock Holmes, pois é estabelecido após a morte do lendário detetive.

Uma contagem moderna dos romances de Arthur Conan Doyle, a história da série começa seis meses depois que Holmes morre e segue as consequências de sua morte. Ele brilha no centro para a atenção do Dr. John Watson e procura expandir o universo fictício.

A série se concentra em Watson, que agora dedicou seu tempo à sua clínica, onde ele é especializado em distúrbios raros. No entanto, sua rotina silenciosa é interrompida quando aparece o infame inimigo dos falecidos Holmes e o suposto assassino, o professor Moriarty.

Após a recente estréia na televisão do programa, os fãs também levantaram a questão de se está vinculado à série elementar de 2012, estrelada por Jonny Lee Miller como Sherlock Holmes e Lucy Liu como Dra. Joan Watson. Embora as duas séries compartilhem Craig Sweeney como escritor, elas não compartilham nenhuma conexão entre si.

Portanto, não é preciso ver elementar antes de pular para Watson, pois os dois shows não estão completamente relacionados. O único terreno comum entre os dois shows é que ambos são inspirados na criação da folha perene Arthur Conan Doyle. Os espectadores podem aproveitar os dois shows separadamente, pois ambos são fotos únicas do universo fictício clássico Sherlock Holmes.

Joan Watson, de Lucy Liu, no Elementary, foi a primeira interpretação de gênero do homônimo John Watson. Por outro lado, Watson, na CBS, explora as aventuras do médico como protagonista em vez do amado parceiro. Com Morris Chestnut como a cabeça de Watson, o show também está estrelando Eve Harlow, Peter Mark Kendall, Inga Schlingmann, Randall Park e muito mais.