Por que Talia Bishop de Afton Williamson deixou o novato?

O novato Os fãs estão curiosos para saber por que Afton Williamson decidiu deixar a série após a primeira temporada. Sua personagem, Talia Bishop, foi uma das maiores presenças na série e sua saída impactou muito Nolan, pois ele perdeu outro de seus aliados. Então, os fãs estão se perguntando o que levou os roteiristas a deixar o querido personagem ir.

Aqui está tudo o que sabemos sobre por que Talia Bishop, de Afton Williamson, deixou o The Rookie.

Por que Talia Bishop de Afton Williamson foi eliminada do The Rookie?

Afton Williamson deixou The Rookie após alegar que foi submetida a “discriminação racial, intimidação e assédio sexual” nos sets do programa.

Talia Bishop foi uma das personagens principais na temporada de estreia de The Rookie, mas após alegações, ela foi excluída do programa no início da 2ª temporada. Williamson anunciou sua saída do programa por meio de um Instagram postagem em 4 de agosto de 2019. Ela escreveu uma nota revelando que enfrentou discriminação e intimidação por parte do departamento de cabeleireiro e dos produtores executivos do programa.

“Não voltarei para a segunda temporada de The Rookie. Devo isso a vocês, meus fãs incríveis, compartilhar a Verdade. Durante as filmagens do piloto, sofri discriminação racial/comentários racistas inapropriados por parte do departamento de cabeleireiro e intimidação por parte dos produtores executivos. Durante a temporada, continuou junto com o assédio sexual de um ator convidado recorrente, Demetrius Grosse, e os comentários racistas e a intimidação da chefe do Departamento de Cabelo, Sally Ciganovich, que se transformaram em agressão sexual em nossa festa de encerramento”, escreveu ele.

Williamson afirmou ainda que após a experiência, ela denunciou o assédio ao showrunner do The Rookie. No entanto, a denúncia não chegou aos Recursos Humanos e “permaneceu indocumentada”.

Abordando o problema, o grande estúdio Entertainment One afirmou que ABC e eOne lançaram uma investigação de terceiros. Pouco depois, E.W. informou que a investigação não caiu a favor de Williamson. A declaração dizia: “Os identificados nas alegações da Sra. Williamson não se envolveram em conduta ilegal nem demonstraram comportamento impróprio para o local de trabalho”.

Williamson não parecia satisfeito com o resultado da investigação. Em 18 de setembro de 2019, ele compartilhou uma postagem de acompanhamento no Instagram refletindo sua decepção. Desde então, ele não compartilhou mais nenhuma postagem lá e seu último crédito de atuação continua sendo Still Here, de 2020.