Nos últimos episódios de O ousado e o beloA atenção se concentrou no drama entre os Logans e os Forresters quando o primeiro assumiu a Forrester Creations. Embora os fãs estejam viciados na história, em uma reviravolta surpreendente, o novo episódio não está programado para ser lançado na segunda-feira. Então, por que The Bold and the Beautiful não vai ao ar seu novo episódio na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o caos mais recente em torno da novela diária.

Veja por que The Bold and the Beautiful não vai ao ar na segunda-feira, 20 de janeiro

The Bold and the Beautiful não está programado para ir ao ar na segunda-feira, 20 de janeiro, devido à exibição da posse presidencial na rede.

Recentemente, surgiram rumores sobre a série sair do ar ou entrar em um hiato devido ao incêndio em Los Angeles. Além disso, também houve especulações sobre uma interrupção na programação devido ao anúncio de uma nova novela intitulada Beyond the Gates. Embora tudo isso tenha sido mera especulação, o novo episódio do programa não agendado para segunda-feira deixou os fãs confusos.

Porém, não há com o que se preocupar, pois o motivo do atraso do novo episódio é a posse presidencial. A CBS mostrará eventos importantes que antecederam a posse do presidente Donald Trump. Embora a cerimônia de abertura ocorra ao meio-dia, horário padrão do leste, a rede começará a cobrir todos os destaques do evento. Portanto, a programação de The Bold and the Beautiful será afetada e nenhum episódio irá ao ar em 20 de janeiro de 2025.

Além disso, General Hospital e The Young and the Restless também não irão ao ar seus novos episódios na segunda-feira. A razão permanece a mesma. Mas a programação do Days of Our Lives não será afetada devido à sua transmissão no Peacock. No entanto, o atraso é temporário, pois The Bold and the Beautiful, The Young and the Restless e General Hospital retornarão em breve. Seus novos episódios serão lançados na terça-feira, 21 de janeiro de 2024.