Por que The Weeknd adiou seu álbum e cancelou o show do Rose Bowl?

o fim de semana tão esperado Concerto Rose Bowl e próximo álbum O lançamento tomou um rumo inesperado. Com um anúncio repentino, o cantor cancelou seu show em Pasadena e adiou o lançamento do álbum, deixando os fãs se perguntando o que estaria por trás da mudança.

Aqui está o que sabemos até agora sobre o cancelamento, o atraso do álbum e o que os fãs podem esperar a seguir.

The Weeknd adia álbum e cancela show no Rose Bowl em meio a incêndio em Los Angeles

The Weeknd cancelou seu show no Rose Bowl em Pasadena, Califórnia, originalmente agendado para 25 de janeiro de 2025. Ele também adiou o lançamento de seu novo álbum, Rush Up Tomorrow, citando os incêndios florestais em curso em Los Angeles.

A cantora anunciou atualizar nas redes sociais. “Por respeito e preocupação com o povo do condado de Los Angeles, estou cancelando o show do Rose Bowl… e adiando o lançamento do álbum até 31 de janeiro.” Ele expressou o seu apoio às pessoas afetadas pelos incêndios, dizendo: “Esta cidade sempre foi uma fonte profunda de inspiração para mim e os meus pensamentos estão com todos os afetados durante este período difícil”.

Ticketmaster processará os reembolsos do show do Rose Bowl dentro de 14 a 21 dias e os creditará automaticamente no método de pagamento original. Os fãs que compraram ingressos através de revendedores terceirizados devem entrar em contato com o ponto de compra original para obter reembolso.

As autoridades transformaram o Rose Bowl Stadium em um centro de resposta a emergências para auxiliar nas operações de combate a incêndios. Esta medida apoia os esforços para controlar o incêndio em Eaton, que já queimou mais de 14.000 acres e permanece parcialmente contido.

O incêndio em Eaton, juntamente com outros incêndios florestais, como o incêndio em Palisades, devastou muitas áreas em todo o condado de Los Angeles. A vegetação seca, os ventos fortes e o mínimo de chuvas pioraram as condições, fazendo com que as chamas se espalhassem rapidamente. Em 13 de janeiro de 2025, o médico legista do condado de Los Angeles confirmou 24 mortes e 16 pessoas desaparecidas.

As autoridades locais enfatizaram que os esforços de resposta a emergências devem ter prioridade no Rose Bowl. Oficial de informação pública de Pasadena, Lisa Derderian fixo“O Rose Bowl deve ser uma prioridade para veículos de emergência vindos de vários estados para ajudar a proteger vidas e propriedades”.

Somente o incêndio de Pacific Palisades queimou mais de 23.000 acres. Ameaçou partes do Vale de San Fernando e forçou evacuações. As autoridades ainda estão investigando a causa dos incêndios florestais, que foram agravados pelas condições climáticas extremas.