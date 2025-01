Os jovens e os inquietos trará desenvolvimentos novos e emocionantes para a vida dos personagens da cidade de Gênova em janeiro. No entanto, os fãs devem observar que Young and Restless 20 de janeiro O episódio não irá ao ar.

Veja por que The Young and the Restless não irá ao ar na segunda-feira, 20 de janeiro

Na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, The Young and the Restless não irá ao ar enquanto a CBS muda seu foco para a cobertura especial da posse presidencial. Este evento de um dia inteiro destacará a posse de Donald J. Trump como presidente, antes da programação regular. Os fãs da novela podem esperar a retomada de novos episódios na terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

A CBS News anunciou uma programação detalhada, com cobertura começando às 6h ET no CBS News 24 horas por dia, 7 dias por semana, seguida por uma edição especial do CBS Mornings começando às 7h. âncoras e repórteres fornecerão atualizações e análises ao vivo ao longo do dia . . Ele será transmitido em várias plataformas, incluindo CBS News, Paramount+ e Pluto TV. A cobertura incluirá também relatórios sobre questões-chave que moldarão o futuro do país sob a nova administração, tais como a economia, a segurança e as políticas de saúde. Embora este breve hiato em The Young and the Restless possa ser decepcionante para os telespectadores, a CBS promete um retorno completo à sua programação regular após a inauguração.

Os episódios desta semana serão cheios de tensão, drama e grandes riscos para todos os envolvidos. Ele investiga a crescente tensão em torno da família Newman enquanto eles enfrentam ameaças de Ian e Jordan. Em outro lugar, Claire trabalha em um plano para derrubar Jordan. Enquanto isso, Victor planeja silenciosamente seus próprios movimentos. À medida que o caos se desenrola, Nick e Chance unem forças para localizar Sharon, que luta para se libertar do cativeiro nos esgotos. Para aumentar o drama, Ian reaparece para perseguir Mariah.