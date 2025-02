Por que três idiomas são controversos? | Explicado

O vice -ministro Udhayanidhi Stalin e os líderes do Partido dos Aliados da DMK protestam contra o Ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan, e a imposição da língua hindi na escola em Chennai. Arquivo | Crédito da foto: The Hindu

A história até agora: O governo do sindicato manteve ₹ 2.152 milhões de rúpias em fundos devido ao Tamil Nadu sob o esquema de Samagra Shiksha por se recusar a ingressar na iniciativa das escolas do Primeiro Ministro da Rising India (PMSHRI). Embora a TN esteja ansiosa para participar do esquema do primeiro -ministro Shri, ele se opõe firmemente ao mandato em anexo de implementar a Política Nacional de Educação (NEP) 2020.

Uma das objeções centrais do estado ao NEP é sua insistência em adotar uma fórmula de três idiomas nas escolas. O Ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan, rejeitou qualquer concessão, insistindo que a TN deve se alinhar “com a Constituição”. O primeiro -ministro MK Stalin, questionando o fornecimento da Constituição justifica tais mandatos, afirmou que o Estado não passará por “chantagem” ou abandonará sua política de dois idiomas adotada historicamente.

O que diz o NEP 2020?

O NEP 2020 preservou a fórmula de três idiomas, um conceito introduzido pela primeira vez na NEP de 1968. Os estados de língua hindi tiveram que ensinar hindi, inglês e uma língua indiana moderna, de preferência um idioma do sul da Índia, enquanto os afirmam que o hindi não falava ensinava o idioma regional local, hindi e inglês. Por outro lado, a NEP 2020 oferece maior flexibilidade, tecnicamente não impõe nenhum idioma específico em nenhum estado.

Ele estabelece que “as três línguas aprendidas pelas crianças serão as eleições dos estados, as regiões e, é claro, os próprios estudantes, desde que pelo menos dois dos três idiomas sejam nativos da Índia”. Isso significa que, além da linguagem do estado, as crianças devem aprender pelo menos outro idioma indiano, não necessariamente hindi. A política também enfatiza a educação bilíngue, particularmente no idioma da casa/mãe e inglês. Notavelmente, coloca uma ênfase significativa no sânscrito como uma opção opcional na fórmula de três idiomas.

Por que há oposição a essa política na TN?

Tamil Nadu resistiu há muito tempo à ‘imposição de hindi’. Em 1937, quando o governo de C. Rajagopalachari (Rajaji) em Madras propôs fazer do hindi uma questão obrigatória nas escolas secundárias, o Partido da Justiça se opôs ferozmente. Dois jovens, Thalamuthu e Natarajan, que participaram da agitação, morreram e se tornaram ícones no movimento de imposição anti-hindi. Rajaji finalmente renunciou e o governo britânico retirou a ordem.

Em 1965, como o prazo para adotar o hindi como o único idioma oficial se aproximando em toda a Índia, o estado testemunhou protestos violentos que levaram à morte de pelo menos 70 pessoas em tiroteios policiais ou auto -imolações. A agitação ressurgiu quando o parlamento adotou a lei oficial da língua (emenda), 1967, e a resolução da língua oficial, 1968, que ordenou o ensino do hindi como parte da fórmula de três idiomas.

Em janeiro de 1968, a Assembléia de Madras, liderada pelo primeiro governo de Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) liderado pela CN Annurai, adotou uma resolução que solicitou a demolição da fórmula de três idiomas e a eliminação do Hindi do Plano de Estudo no Plano de Estudo no estudo em Escolas TN. Desde então, o estado seguiu firmemente sua política de dois idiomas que o tâmil e o inglês ensinam. Os principais partidos políticos, incluindo o DMK dominante e a principal oposição, All-India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), qualquer esforço para alterar essa política foi constantemente contestado. Em 2019, a reação foi endereçada ao Comitê Kasturirangan para eliminar a cláusula obrigatória de aprendizado hindi do Draft da NEP.

Por que a política de três idiomas é uma tentativa de impor o hindi?

Os partidos políticos e os ativistas da TN veem a política de três idiomas como uma “cortina de fumaça” e uma tentativa de “porta traseira” de impor o hindi. Eles argumentam que, na prática, a implementação de um esquema de três idiomas levaria inevitavelmente ao ensino de hindi, dados os recursos limitados para fornecer professores adicionais de idiomas e materiais de aprendizagem.

Além disso, o governo da União e os líderes proeminentes do BJP defenderam periodicamente a promoção do hindi. Em 2019, o orçamento do sindicato atribuiu rúpias de ₹ 50 milhões para apoiar a nomeação de professores hindus nos estados que não falam hindi. Os críticos argumentam que as ações do Centro não coincidem com sua retórica na promoção dos idiomas regionais, como evidenciado pela falta de esforços para contratar professores de idiomas regionais adequados em Kendriya Vidyalayas ou para garantir que as línguas do sul do Sul do As Índias são dadas em escolas acima dos Vindhyas.

Pradhan defendeu a retenção de fundos para a TN, deixando claro que a adesão à política de três idiomas não é negociável. Ele instou o Sr. Stalin a “se levantar acima das diferenças políticas” e criticou o Estado para ver a NEP 2020 com uma “visão míope”. Em resposta, Stalin acusou Pradhan de tentar “impor hindi” sob o aparecimento da política da NEP. Stalin prometeu que, embora o DMK e ele estejam próximos, os interesses de Tamil e TN não serão comprometidos.

Qual é a maneira de seguir?

A única solução viável é encontrada no diálogo construtivo e um compromisso prático entre o centro e o estado em uma questão como a educação, que foi transferida do estado para a lista concorrente durante a emergência. Em particular, a TN, com sua política de dois idiomas de longo prazo, superou constantemente muitos outros estados nas principais métricas, como o relacionamento bruto de registro e reduziu as taxas de abandono escolar. As discordâncias no ensino de uma terceira língua não devem impedir os fundos para Samagra Shiksha, um programa de educação abrangente.