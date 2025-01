Por que Will e Taylor estão trabalhando com os meninos e deixando a Barstool Sports?

Fãs de Trabalhando com os meninos Eles ficaram surpresos quando souberam que Will Compton e taylor lewan Eles estão saindo do Barstool Sports. A dupla, conhecida pelo seu conteúdo envolvente e dinâmica carismática, revelou os motivos da sua saída, incluindo uma nova oferta de contrato e independência criativa.

Vamos explorar por que o amado podcast está avançando e o que está reservado para seus anfitriões.

Will Compton e Taylor Lewan, apresentadores do popular podcast Bussin ‘with the Boys, anunciaram sua saída do Barstool Sports em um episódio recente. A decisão ocorre depois que eles receberam uma oferta lucrativa de um patrocinador anônimo.

Compton revelou que inicialmente pretendiam permanecer na amada organização. No entanto, a nova oferta do fundador Dave Portnoy ficou aquém das suas expectativas. Eles estavam abertos a permanecer, desde que a nova oferta de Portnoy fosse mais próxima da atual. Infelizmente, ficou aquém dos 40%, o que consideraram inaceitável.

Além disso, revelaram que receberam uma nova oferta que não podiam recusar, permitindo-lhes trabalhar de forma independente. Porém, a dupla não revelou a identidade do novo patrocinador.

“Seremos exclusivos com patrocinadores, mas não com rede… Podemos colaborar com quem quisermos, temos controle criativo, que é exatamente o que ‘Bussin’ with the Boys’ queria ser desde o início… É incrível. “Compton disse.

Expressando seus sentimentos sobre deixar o Barstool, onde trabalharam por quase seis anos, Compton disse: “Você odeia ter que deixá-los para trás. Porque você quer aquela equipe que apostou em você desde o início, que foi fiel a você, que apostou em você o tempo todo e te ajudou e cresceu para te construir… é difícil se afastar disso.”

Anteriormente, circularam rumores online sobre a saída dos anfitriões populares do Barstool, quando Compton compartilhou informações sobre seu contrato no Banco de bar sobrevivente no início deste janeiro. Eles revelaram que foram “expulsos” do show e zombaram que estavam em negociações para outro grande contrato. Isso levou muitos a acreditar que sua saída da empresa estava próxima.