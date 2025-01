Por que Zhao Lusi está em uma cadeira de rodas? Vídeo explicado

curioso sobre O que aconteceu com Zhao Lusi?? A querida atriz chinesa, conhecida por Hidden Love e The Romance of Tiger and Rose, recentemente alarmou seus fãs. Zhao Lusi foi hospitalizada durante as filmagens de seu último projeto e foi visto em uma cadeira de rodas. Consequentemente, rumores sobre seu estado de saúde e atualizações da equipe atraíram ampla atenção do público.

Aqui está uma visão mais detalhada do que aconteceu, da saúde atual de Lusi e das circunstâncias que podem ter influenciado.

No dia 18 de dezembro de 2024, a atriz chinesa, conhecida por seu papel em Hidden Love, foi hospitalizada em Xangai. Isso aconteceu após uma repentina crise de saúde no set do último projeto de Zhao Lusi, Quase Amantes.

imagens virais Nas redes sociais capturaram a atriz em cadeira de rodas, visivelmente debilitada e apoiada por sua equipe. Relatos iniciais indicavam que ele havia desmaiado devido ao excesso de trabalho, e havia especulações sobre uma possível depressão e afasia, um distúrbio de comunicação.

A equipe de gestão de Lusi mais tarde confirmado sua crise de saúde, informando que estava recebendo atendimento médico e interromperia todas as atividades relacionadas ao trabalho para priorizar a recuperação. No dia 19 de dezembro, seu estúdio enfatizou seu compromisso com sua saúde, pedindo ao público que lhe desse espaço para se recuperar. Fãs e colegas expressaram preocupação generalizada com a condição de Lusi e criticaram os horários exigentes da indústria do entretenimento.

Mais atualizações na página Weibo de Lusi de seu pai e sua amiga próxima, a atriz Wei Xiao, revelado que está progredindo gradativamente em sua recuperação. Ele iniciou terapia fonoaudiológica e reabilitação física para recuperar a mobilidade. O pai de Lusi também garantiu aos fãs no dia 28 de dezembro que ela estava bem e melhorando. Entretanto, Xiao destacou a necessidade de uma maior responsabilização em relação às circunstâncias que levaram à deterioração da saúde da sua amiga.

Zhao Lusi, 26 anos, enfrentou imensa pressão durante a produção de Quase Amantes. Apesar de ter problemas de saúde, ele continuou filmando até desmaiar, levantando questões sobre o tratamento dispensado pela indústria às suas estrelas. A equipe de Lusi prometeu transparência no futuro, enquanto os fãs pedem melhores salvaguardas para os artistas.