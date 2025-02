Por trás do artista do brilho, Wafda Saifan, revelou seus tempos difíceis, haviam comido sanduíches em uma fome

Yakarta, vivo – O nome Wafda Saifan é conhecido como um ator famoso que estrelou uma série de títulos de filmes. Wafda começou sua carreira no mundo de atuar em 2011 até ter sucesso como está agora.

Mas poucas pessoas sabem, por trás de seu sucesso atual, tanto em termos de carreira quanto de finanças, o WAFDA havia experimentado um momento difícil quando criança. Pequeno wafda com seus irmãos morava com os pais por algum motivo.

Porque eu estava em condições financeiras limitadas, o WAFDA quando eu era criança até que você pudesse comprar lanches livremente. De fato, para comer apenas um pacote de lanches ou lanches, o WAFDA deve ser muito econômico. As informações foram transmitidas diretamente pelo WAFDA durante a conferência de imprensa de colaboração de Taro com a Ageless Galaxy (Aglxy), na área de Mampang, no sul de Yakarta.

“Estamos falando de Taro (lanches) diretamente para o nosso passado, nossa infância. De fato, nem todo mundo tem uma impressão agradável. Se pessoalmente, eu sou o mesmo que realmente, triste. Papah há algo que eles precisam terminar. ” Wafda Saifan disse, sábado, 15 de fevereiro de 2025.

“Então, crescemos para os três, minha irmã foi confiada a Om. Então houve um momento que era se fôssemos limitados. Não Abisin imediatamente”, acrescentou.

Um dia, Wafda manteve seu lanche na mesa de estudo até que ele estava cheio de formigas e resistentes. Porque tão fome, o homem nascido em Yakarta não tem outra opção e come o lanche misturado com arroz.

“Eu mantenho (refresco) na mesa de estudo. Então, há um tempo do taro, já é lento, então eu fui dimensionado. Bem, naquele dia eu estava com fome, eu queria comer, então finalmente porque estava escondido Com diversão vê -lo, então eu destruí o lanche que o ameaçava, como poeira com arroz “, disse Wafda.

O que o WAFDA experimentou no passado acabou sendo muito útil no presente depois de se tornar um ator. Você pode sentir seu passado para explorar o papel.

“Naquele momento, mas agora esse sabor que eu posso chamar novamente do que uso quando trabalho, filmei que tipo de tipo, quando enfrentei na mesma situação que posso context que eles sabem”, disse Wafda.

Para obter informações, de sua colaboração com a Aglxy, Taro lançou uma mercadoria exclusiva que combina elementos de nostalgia, estilo de vida, aventura moderna, emoção. São apresentados nove produtos que incluem camisetas t adultas, camisetas T para crianças, camisa de futebol, calças de carga, colete de serviço público, chapéu de balde, garrafa de água, adesivos e pacote de esmalte.