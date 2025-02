Por trás dos benefícios, este óleo de ervas está envolvido em um caso …

Yakarta, vivo – Kutus Oil Kutus é conhecido por muito tempo como óleo de ervas que se acredita ter várias propriedades, como ajudar a aliviar a dor, aumentar a circulação sanguínea, para apoiar a recuperação natural do corpo. Este óleo de Balur é produzido em Bali e circulou amplamente na Indonésia e no exterior.

No entanto, por trás de sua popularidade, o Kutus Kutus Oil agora está tropeçando em disputas legais relacionadas à propriedade de sua marca. Mova -se ainda mais.

O julgamento da disputa da marca Kutus Kutus retornou ao Tribunal Comercial de Surabaya na terça -feira (25/02/2025). O caso do número 9/pdt.sus-hki/marca/2024/pn niaga surabaya é dirigido pelo juiz principal Silfi Yanti Zulfia, SH, MH Essa demanda foi arquivada por Bambang Pranoto e Pt Kutus Kutus Herbal como o autor, que exigia O cancelamento da propriedade da marca petroleira Herbal Kutus Kutus que Fazlie Hasniel Sugiharto tem desde 2014.

No julgamento, foram apresentadas duas testemunhas, a saber, Hernawan Pratistha e eu gostei de Komang Irjayanto. A partir do testemunho dado, foi revelado que este caso começou com conflitos internos na família. Fazlie Hasniel Sugiharto, que era o réu, era uma criança que continuou de Bambang Pranoto. Esse conflito saiu após a morte de Lilies, sua Handeyani, a mãe biológica de Fazlie e a esposa de Bambang, em 2021.

Hernawan Pratustha, que já foi o distribuidor de petróleo de Kutus Kutus, revelou que, desde que ele começou a comercializar esse produto de 2015 a 2021, nunca houve problemas relacionados a marcas entre Bambang, Fazlie e Lilies.

“Os três desempenharam um papel na elevação do óleo de Kutus Kutus para se tornar um famoso óleo de Balur”, disse ele.

Hernawan também disse que usou um certificado de marca em nome da Fazlie para comercializar o produto. Além disso, outra testemunha, I Gusti Komang Irjayanto, que conhecia Fazlie da escola em Gianyar, Bali, também enfatizou que Fazlie havia desempenhado um papel na produção de petróleo de Kutus Kutus desde o início.

“Hasniel uma vez me disse para voltar para casa porque eu tinha que cozinhar (fazendo óleo de kutus)”, disse Komang.

Na fábrica de produção, ele também viu um certificado de propriedade da marca em nome de Fazlie Hasniel Sugiharto. O advogado de Bambang Pranoto, Elsiana Inda Putri Maharani, Sh, M.Hum., Disse que seu partido permaneceu em sua demanda.

“Se permanecermos na demanda que isso encontrou e misto é o Sr. Bambang desde 2011. Se houver uma parte adicional, eles serão solicitados a serem declarados”, disse ele.

Enquanto isso, o advogado do réu, Dr. Ichwan Anggawirya, Sh, MH, questionou a fé do demandante quando entrou com uma ação.

“A propriedade do nosso cliente da marca Kutus Kutus se passou cerca de 10 anos desde que foi registrado em 2014. Durante esse período, o relacionamento de nosso cliente com o Sr. Bambang Pranoto estava bem. Então, por que havia de repente. Uma demanda de cancelar a propriedade do marca? ” Ichwan disse.

Ichwan também enfatizou que, com base no artigo 77, parágrafo (1) da lei 20 anos de 2016 em relação a marcas e indicações geográficas, a reivindicação de cancelamento do registro da marca só pode ser apresentada dentro de cinco anos após o registro.

“Se se referir a esta disposição, o cancelamento da marca não pode ser feito porque está registrado há 10 anos e até se estendeu”, disse ele.