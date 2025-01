Porque é que os activistas climáticos estão a tornar-se mais radicalizados (e porque é que isso não é uma coisa má)

Ao virar a página deo ano mais quente já registrado, e no primeiro ano em que ultrapassamos os 1,5 graus Celsius de aquecimento induzido pelo homem, uma vanguarda de activistas está a empregar tácticas para chamar a atenção para a crise climática.

Em 2024, elesStonehenge pintado com spray,realizou “die-ins”, aprendizados e outras ações em frente à sede do Citibank,Eles bloquearam a entrada do Departamento de Energia.eAviões pintados com spray em um campo de aviação particular.. À medida que essas táticas performativas e disruptivas se espalharam, também se espalharamCriminalização e repressão de ativistas climáticos..

Quando Tim Martin for condenado esta semana por sua participação em uma ação que envolveu manchando tinta na capa protetora de uma escultura de Degas em 2023vai se juntar a um Número crescente de ativistas climáticos que foram acusados ​​de sentenças severas. por sua participação na desobediência civil não violenta nos Estados Unidos.

Em muitos aspectos, este movimento para limitar a crise climática segue um modelo comum de radicalização. À medida que os activistas climáticos estão a serdesproporcionalmente carregadoEm comparação com os participantes na insurreição de 6 de Janeiro de 2021, os telespectadores podem acreditar que os activistas climáticos são na verdade uma ameaça para a nação. Mas os activistas climáticos não são os primeiros activistas radicais a serem demonizados e reprimidos. Quando consideramos a longa história de activismo nos Estados Unidos, há muito a aprender com a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos no que diz respeito ao ciclo de radicalização e repressão que estamos a assistir no movimento climático.

Não é de surpreender que a resposta global a estas ações tenha sido relativamente negativa. Os críticos comparam frequentemente os activistas climáticos a uma Memória higienizada do movimento pelos direitos civis. como “um movimento puramente pacífico” para argumentar que as tácticas radicais e de confronto não conquistarão corações e mentes. Concordamos: a acção directa não conquista amigos e o movimento climático tem muito a aprender com a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A diferença é que, embora estes críticos acreditem que o resultado final é o recuo dos activistas climáticos, a investigação de outros movimentos documenta como o movimento climático pode usar a perturbação e a repressão para expandir o movimento e apoiar-se nas críticas.

Na década de 1960, o movimento pelos direitos civis recebeu as mesmas críticas e foi acusado de uma divisão semelhante à do movimento climático de hoje: os activistas eram agitadores, o movimento era demasiado perturbador e as tácticas foram chamadas de imprudentes e mal orientadas.

Apesar de seu Impopularidade entre a mídia e o público em geral.bem como os desafios do conflito interno sobre táticas, o movimento persistiu. Graças à diversidade de táticas empregadas e de grupos envolvidos, o movimento se expandiu e foi capaz de gerar apoio suficiente para exigir mudanças políticas, uma mudança que resultou em considerarmos agora o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos como o epítome de um movimento social de sucesso. .

Então, como podemos compreender o que vem a seguir para o movimento climático se olharmos para o movimento pelos direitos civis?

Qualquer movimento que desafie o status quo causará divisão. Os líderes dos direitos civis sabiam que não estavam apenas a desafiar leis injustas; estavam a desafiar os próprios fundamentos da identidade e da democracia da América. Tal como a luta pelos direitos civis, o movimento climático está a lutar para alcançar o seu objectivo. Grito de guerra para que mudanças sistêmicas sejam ouvidas sobre interesses arraigados que se apegam ao status quo. Da mesma forma, o movimento climático – e os seus apoiantes – poderia apoiar-se nos seus esforços para irritar e acordar as pessoas.

Ou seja, você deve continuar borrifando tinta, bloqueando trânsito, interrompendo discursos, shows e apresentações, jogando comida e muito, muito mais.

O movimento pelos direitos civis mostra-nos que movimentos bem-sucedidos podem abraçar estrategicamente, em vez de rejeitar, a sua ala radical. Como forma de desobediência civil, os protestos foram inicialmente considerados radicais para o movimento dominante pelos direitos civis. Contudo, em vez de se distanciarem do movimento, os líderes dos direitos civis recorreram a tácticas e A igreja negra forneceu recursos e apoio valiosos. Foi através destas ligações locais com as comunidades que o movimento conseguiu reunir-se, organizar-se e expandir-se.

Até à data, as facções mais formais do movimento climático e da esquerda em geral têm sidocrítico do flanco radical do movimento e as táticas de confronto que estão empregando. Eles questionam as táticas e criticam as ações e os ativistas. Este faccionalismo no movimento será provavelmente um grande obstáculo à sua capacidade de expansão e trabalho conjunto para alcançar os seus objectivos.

Os flancos radicais podem chamar a atenção e a consciência do público para a causa. (como nos muitos protestos performativos envolvendo tinta spray, sopa e cola maluca). Eles fornecem um espaço expandido e uma comunidade para a organização. No entanto, o flanco radical do movimento climático ainda não tem o tipo de raízes locais nas comunidades que o movimento pelos direitos civis teve através da igreja negra.

Finalmente, é provável que o movimento climático aprenda sobre o importante papel que a violência desempenha em movimentos bem-sucedidos a partir da luta pelos direitos civis. Embora os líderes dos direitos civis tenham treinado activistas em desobediência civil não violenta, eles estavam bem conscientes de que mesmo a desobediência civil não violenta provavelmente resultaria em violência à medida que o estado policial e o público branco lesado respondessem.

Em vez de resistir à ameaça, os activistas dos direitos civis recorreram à violência. Eles foram presos. Eles encheram as prisões. Documentos de pesquisa como foi a violência contra activistas não violentos que gerou a necessária atenção pública, que desencadeou a indignação moral entre o público em geral que mobilizou simpatizantes; levou a debates públicos mais amplos sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e constituiu um espelho nada lisonjeiro para a sociedade americana.

Aproveitar momentos de violência e repressão estatal são oportunidades e não ameaças para o movimento. A mudança social massiva exige persistência no longo prazo. Requer riscos. Requer estar disposto a desistir de algo. Quando Tim Martin for condenado pelo seu activismo climático, deverá lembrar-nos das realidades confusas, dos conflitos internos e dos perigos sempre presentes dos movimentos para indivíduos e comunidades que trabalham para alcançar mudanças sistémicas profundas.

Como nos lembrarão os movimentos pelos direitos civis e outros movimentos sociais que conseguiram alcançar os seus objectivos: salvar o mundo não é para os fracos de coração.

Dana R. Fisher é diretora do Centro para Meio Ambiente, Comunidade e Equidade; professor da Escola de Serviço Internacional; e autor de “Salvando-nos: Dos Choques Climáticos à Ação Climática.” Hajar Yazdiha é professor assistente de sociologia na Universidade do Sul da Califórnia e autor de “A luta pelo rei do povo: como a política transforma a memória do movimento pelos direitos civis.”

