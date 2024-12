‘Porta-bandeira’ levou jurista a pedir desculpas, mas não foi Samuel Alito

Todos cometem erros, inclusive os juízes. Às vezes eles reconhecem isso. Na maioria das vezes isso não acontece.

Um exemplo louvável do primeiro é o Juiz Distrital dos EUA. Michael Ponsorque publicou um ensaio de opinião no New York Times em maio criticando o envolvimento do juiz da Suprema Corte, Samuel Alito, no que às vezes é chamado de “portão de bandeira.” Embora as críticas de Ponsor fossem completamente sensatas, mais tarde ele ele se desculpou por ir além dos “limites apropriados” para os comentários de um juiz em exercício. O próprio Alito não tem sido tão aberto, pelo menos em parte devido à ausência de um processo formal para rever a ética da conduta de um juiz.

Em janeiro de 2021, no auge das tentativas de anular o resultado das eleições presidenciais de 2020, um mastro na casa de Alito, na Virgínia, foi visto exibindo uma bandeira americana de cabeça para baixo. Há muito usada como sinal de socorro, a bandeira invertida era notoriamente brandido na multidão que atacou o Capitólio durante o motim de 6 de janeiro.

O ensaio de Ponsor, publicado oito dias após a primeira publicação do Times relatado A História da Bandeira explicou precisamente que a controversa bandeira criou uma aparência de partidarismo dadas as circunstâncias, que “qualquer juiz com instintos éticos razoáveis ​​teria percebido imediatamente”. Voar “naquela época e daquela maneira era inapropriado”, escreveu ele.

Posteriormente foi apresentada denúncia de improbidade judicial. arquivado contra o Ponsor for the Article III Project, um grupo de defesa conservador, carregando que violou o Código de Conduta para Juízes dos Estados Unidos ao não agir “de uma forma que promova a confiança do público na integridade e imparcialidade do poder judiciário”.

O assunto foi atribuído ao Juiz Chefe Albert Diaz do Tribunal de Apelações do Quarto Circuito, que encaminhou a queixa a Ponsor, juntamente com o seu próprio relatório preliminar. conclusão que “ocorreu má conduta”, incluindo “comentários sobre questões partidárias” que tendiam a “diminuir a confiança do público” na independência do poder judicial.

Para seu crédito, Ponsor não protestou nem questionou a avaliação de Díaz. Ele respondeu em vez disso, com um pedido de desculpas por escrito, reconhecendo que o seu ensaio poderia ter sido interpretado como um apelo à recusa de Alito e, portanto, um comentário sobre um litígio pendente. Díaz determinou que o pedido de desculpas constituía “ação corretiva voluntária” suficiente sob o regras aplicáveise encerrou o procedimento no início deste mês. (Como professor aposentado de ética jurídica, considero esta uma questão relativamente complicada, com várias defesas possíveis disponíveis no Código de Conduta. Ponsor escolheu admiravelmente renunciar à autojustificação.)

Alito não teve nem metade da aula.

Um grupo de legisladores democratas chamado pediu ao juiz que se recusasse a participar de dois casos relacionados às eleições de 2020, argumentando que a bandeira invertida parecia indicar apoio ao movimento “Stop the Steal”. alito recusoualegando que sua esposa levantou a bandeira, apesar de sua objeção, em reação a uma disputa de bairro não relacionada à eleição.

Um jurista mais gentil teria reconhecido a pergunta legítima colocado pela sobreposição aparentemente simultânea entre a sua bandeira e a dos insurrecionistas do Capitólio. Por outro lado, Alito punido seus críticos no Congresso. Embora ninguém pudesse saber anteriormente sobre a óbvia propensão de Martha-Ann Alito para agitar bandeiras, que teria sido motivada pelo protesto do juiz, Alito acusou os democratas de serem motivados por “considerações políticas ou ideológicas ou pelo desejo de afetar o resultado dos casos da Suprema Corte”. .”

O contraste com Ponsor revela mais do que a pele fina de Alito. A sua reacção irada ao pedido de recusa dos democratas representou um contra-ataque partidário. Numa resposta menos indignada, Alito teria pelo menos permitido a possibilidade de uma má interpretação ou mal-entendido (que ocorreu antes de revelar o papel da sua esposa) com os seus ressentimentos políticos omitidos.

De forma mais geral, os dois episódios demonstram a necessidade de algum procedimento formal para levantar questões éticas relacionadas com os juízes do Supremo Tribunal.

No caso da Ponsor, foi ajuizada ação nos termos das normas aplicáveis ​​aos tribunais federais inferiores. Então o juiz Díaz revisou os fatos e chegou a uma “visão objetiva”das “implicações e nuances políticas” do ensaio do Times, que comunicou a Ponsor.

Este processo permitiu a Ponsor fazer um balanço do seu próprio comportamento de uma forma que Díaz descreveu como respeitosa, reflexiva e receptiva. Ponsor concluiu que tinha, de facto, minado a confiança do público no poder judicial, “involuntariamente na altura, mas claramente em retrospectiva”.

Embora o Supremo Tribunal tenha finalmente adoptado uma Código de Conduta até o final de 2023, não existe nenhum processo semelhante para aplicá-lo ou mesmo determinar o cumprimento. Não existe um local central para apresentar queixas, nenhum juiz imparcial para analisar as alegações, ninguém para transmitir uma “visão objectiva” das “implicações políticas” das actividades de um juiz e nenhum incentivo para os juízes reavaliarem a sua própria conduta. Mesmo as moções de recusa são apresentado apenas perante o juiz individual, e não perante o tribunal pleno.

Provavelmente seria demais esperar o notável combativo Alito reconheceu que hastear uma bandeira invertida em janeiro de 2021 foi, na melhor das hipóteses, uma infeliz coincidência, e muito menos pediu desculpas por criar uma aparência de identificação com a multidão do Capitólio. Porém, sem um processo formal é impossível sequer solicitá-lo.

Steven Lubet é professor emérito do Williams Memorial na Northwestern University Pritzker School of Law.

