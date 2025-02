Porto de Chabahar: porta de contenção

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apontou para muitos países ao redor do mundo nas primeiras semanas de sua presidência, e o Irã é talvez o objetivo mais previsível, como foi durante seu primeiro mandato. Então, embora não tenha sido uma surpresa quando ele emitiu um memorando de segurança presidencial (PNSM-2) em 4 de fevereiro, pedindo “pressão máxima” sobre o Irã, como o que o “patrocinador do estado líder mundial”, sua decisão “, sua decisão” , sua decisão de nomear o porto de Chabahar, em particular, enviou ondas de choque através de Nova Délhi.

O porto de Chabahar, Shahid Beheshti, é depois do primeiro porto internacional da Índia, sua rota comercial alternativa para o Irã, Afeganistão, Ásia Central e além e parte de seus planos para a liderança regional. Então, por que o pequeno porto de água quente no Golfo de Omã, que tem um desempenho relativamente pouco com o mundo em comparação com o principal Puerto Bandar Abbas do Irã, merece uma menção especial no memorando de Trump e onde isso poderia essa liderança?

O plano original para um papel mais importante para Chabahar no comércio internacional foi concebido há mais de 50 anos, mas foi apenas nas últimas duas décadas que o porto do porto realmente cresceu, depois que a Índia teve interesse em desenvolver um terminal para O comércio para ignorar a rota terrestre do Paquistão e a rota do porto de Karachi. Chabahar não apenas fornece uma rota marinha rápida da costa oeste da Índia, mas o plano se encaixa na assistência de desenvolvimento da Índia à República Afeganistadora, especialmente através da construção da estrada Zaranj-Delaram em 2009, que poderia transportar mercadorias indianas em todo o país.

Com o tempo, a Índia poderia desenvolver Chabahar como um balcão do porto do Paquistão Gwadar, que é financiado pela China. Nos últimos anos, a China também mostrou seu interesse em Chabahar, como parte de sua iniciativa Belt and Road e assinou um acordo de cooperação de 25 anos em 2021 com um potencial investimento de US $ 300 bilhões.

Entre 2010 e 2015, os Estados Unidos incentivaram a Índia a aumentar os contratos de energia com o Irã, a construir o terminal Shahid Beheshti em Chabahar e até investir em uma linha ferroviária que conecta Chabahar à fronteira afegã, já que ele queria usar isso como alavancagem em seu Negociações de alto risco para o conjunto de ações integrais de 6 nações (JCPOA) sobre as capacidades nucleares do Irã. De acordo com isso, o primeiro -ministro Narendra Modi assinou um acordo trilateral com o Irã e o Afeganistão para o desenvolvimento de Chabahar em 2016. O pensamento para a administração dos Estados Unidos, por um curto período de tempo, foi que o investimento indiano daria aos incentivos do Irã Para se juntar ao mainstream internacional com o JCPOA assinado.

Chegada de Trump

Mas os planos melhores que a geopolítica geralmente são descarrilados. Quando Donald Trump foi escolhido em novembro de 2016, as relações dos Estados Unidos com o Irã foram ralados, e Trump deixou o JCPOA, aplicando as sanções a qualquer país que importasse petróleo ou comércio com o Irã. A Índia passou por sanções petrolíferas, interrompendo suas importações de petróleo iraniano mais baratas em 2018, mas pressionou muito para manter viva sua participação em Chabahar.

Adição de isenções

Finalmente, em novembro de 2018, o governo Trump decidiu, exceto os da ajuda humanitária ao Irã (produtos agrícolas, alimentos, medicina ou dispositivos médicos) e para a reconstrução do Afeganistão. A isenção foi recebida por Nova Délhi e estimulou uma nova rodada de interesse na construção de Chabahar, embora eles eliminem a Índia do projeto ferroviário, devido aos atrasos da Índia, fornecendo equipamentos devido a outras sanções.

Nos próximos anos, o comércio e a ajuda da Índia através de Chabahar cresceram. De 2018 a 2024, quando uma subsidiária da IGPL cuidou das operações no Chabaha Irã. Enquanto o colapso do governo de Ghani e a aquisição pelos Talibanos reduziram o compromisso dos Estados Unidos, a Índia tentou forjar os laços com a liderança do Taliban através da oferta de ajuda.

A Índia também forneceu equipamentos no valor de US $ 25 milhões, incluindo seis guindastes de porto móvel, e desenvolveu o terminal em Chabahar durante esse período, embora em um ritmo mais lento do que eu esperaria. Em maio de 2024, mesmo quando a Índia estava no meio de uma campanha eleitoral, o governo de Modi enviou o ministro da Sarbanda Sonowal a Teerã para assinar um contrato de 10 anos para Chabahar investir aproximadamente US $ 120 milhões em equipamentos para o porto e uma janela de crédito de US $ 250 milhões. O Ministro de Assuntos Externos, S. Jaishankar, exaltou o acordo, indicando que a Índia queria conectar seu porto de Chabahar ao Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul (Instc) para negociar com a Ásia Central e a Rússia. Lembrando a Índia da estipulação da ajuda do Afeganistão, o governo Biden disse que os planos implicavam o “risco de sanções”, mas não avançaram na ameaça implícita. O último memorando de Trump concentra o risco novamente. projeto.”

Como a ordem ocorreu apenas alguns dias antes da visita americana do primeiro -ministro Narendra Modi, os funcionários do Block South esperam que possam mais uma vez negociar uma exceção para os planos da Índia para o porto de Chabahar. A questão é que tipo de barganha Sr. Trump quer atacar, agora que Chabahar está mais uma vez à vista americana.