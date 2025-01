Post Malone Net Worth 2025: Quanto dinheiro ele ganha?

Postar o patrimônio líquido de Malone em 2025 continua a cativar fãs e membros da indústria. Originalmente chamado de Austin Richard Post, ele continua sendo um dos artistas mais influentes e bem-sucedidos da música moderna. Conhecido por combinar hip-hop, pop e rock, Malone construiu sua fortuna através de seus diversos empreendimentos profissionais.

Vamos explorar as fontes de renda que contribuem para seu impressionante patrimônio líquido e a evolução de sua carreira.

Qual será o patrimônio líquido de Post Malone em 2025?

Post Malone tem um patrimônio líquido estimado em US$ 50 milhões em 2025.

A riqueza de Malone vem principalmente de streaming de música, vendas de álbuns, turnês, endossos de marcas, mercadorias e empreendimentos comerciais, incluindo sua marca de cannabis, Shaboink.

Post Malone é mais famoso por sua mistura de gêneros musicais, que combina elementos de hip-hop, pop e rock. Ele é mais conhecido por sucessos como “Rockstar”, “Circles” e “Sunflower”, bem como por sua capacidade de estar consistentemente no topo das paradas em todo o mundo.

O que Post Malone faz?

Post Malone é cantor, rapper, compositor e empresário. Sua renda principal vem de sua carreira musical, que inclui lançamentos de álbuns, turnês esgotadas e royalties de streaming de seus sucessos no topo das paradas.

Em 2023, Malone lançou seu álbum Austin, que apresentava um som mais simples e pesado de guitarra em comparação com seus trabalhos anteriores. Após o lançamento do álbum, ele embarcou na turnê “If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying”, apresentando sucessos favoritos dos fãs de sua extensa discografia para multidões entusiasmadas ao redor do mundo.

Explicação dos ganhos de Post Malone: ​​como ele ganha dinheiro?

Post Malone ganha dinheiro das seguintes fontes:

Vendas e streaming de música: Malone já vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo e possui vários singles certificados como Diamante. Turismo: Post Malone arrecada aproximadamente US$ 500.000 por show, tornando as apresentações ao vivo uma importante fonte de renda. Marca de cannabis Shaboink: O músico lançou sua própria marca de cannabis, que vende variedades, vaporizadores e produtos personalizados. Endossos da marca: Post Malone também possui parcerias com marcas como Bud Light, HyperX e True Religion. Marketing: O rapper ganha significativamente com a venda de suas roupas, acessórios e itens colecionáveis.

Há rumores de que Malone está trabalhando em seu próximo álbum de estúdio, com dicas de um som mais experimental. Ele também deve embarcar em uma nova turnê mundial no final de 2025. Além disso, há especulações sobre a expansão do festival de música Posty Fest de Post Malone e o aprofundamento de seus empreendimentos comerciais, incluindo possíveis colaborações em moda e jogos.