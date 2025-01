Pôster chinês de Zootopia 2 destaca Gary de Ke Huy Quan

Zootopia 2 é a aguardada sequência da comédia policial animada de 2016, Zootopia, e deve expandir ainda mais o universo ficcional introduzido no primeiro filme. Um dos novos personagens que a sequência irá apresentar é uma cobra chamada Garycom a voz do vencedor do Oscar Ke Huy Quan. O personagem aparece em um novo pôster chinês ao lado de Judy Hopps de Ginnifer Goodwin, Nick Wild de Jason Bateman e muito mais.

Zootopia 2 celebra o Ano da Cobra com novo pôster

A Disney inaugurou 2025 e o próximo Ano da Cobra (29 de janeiro de 2025 a 16 de fevereiro de 2026) com o lançamento de um novo pôster de Zootopia na China. Gary de Ke Huy Quan, uma víbora azul, aparece no pôster usando um lenço vermelho. O pôster foi compartilhado por Jared Bush, diretor criativo do Walt Disney Animation Studios, no X (antigo Twitter).

O pôster também apresenta Judy, Nick, Chefe Bogo de Idris Elba, Mr. Big de Maurice LaMarche, Benjamin Clawhauser de Nate Torrence e vários outros personagens do primeiro filme. O elenco de Quan para a sequência de Zootopia foi anunciado originalmente durante o Disney Entertainment Showcase na D23 em agosto de 2024.

Goodwin revelou na época que as cobras do universo Zootopia tinham “um passado sombrio”. Ele acrescentou que Gary poderia enviar os heróis “em uma missão totalmente nova”. Ele também se referiu ao personagem de Quan como “assustador, escorregadio (e) altamente venenoso” (via o direto).

Não está claro se Gary servirá como o principal antagonista do filme, mas dado o quão proeminente ele aparece no novo pôster, ele provavelmente será uma parte importante da história. O enredo do primeiro filme Zootopia se desenrolou como um thriller de mistério e acabou revelando que a aparentemente minúscula Dawn Bellwether (Jenny Slate), a ovelha que atua como assistente do prefeito, é a culpada pelo desaparecimento e institucionalização de vários predadores. Portanto, provavelmente é seguro assumir que não temos uma ideia completa de quem é Gary e qual o papel que ele desempenha na história geral da sequência.

Além dos mencionados acima, o elenco de vozes de Zootopia 2 apresenta Fortune Feimster como Nibbles e Shakira como Gazelle. O filme estreia nos cinemas dos EUA em 25 de novembro de 2025.